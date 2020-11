Alba Berlin feiert Wiedergeburt mit kleinem Makel

Alba Berlin rehabilitiert sich nach der Pleite gegen den FC Barcelona in der Bundesliga. Nur einen kleinen Makel gibt es.

Berlin. Als das Spiel vorbei war, versammelte Luke Sikma seine Mitspieler von Alba Berlin um sich und sprach mit sehr ernstem Gesichtsausdruck auf sie ein. Man könnte es auch als eine kurze und knappe Strafpredigt bezeichnen, was die Berliner über sich ergehen lassen mussten. Mit hängenden Schultern zottelten sie davon. Was war passiert? „Wir haben abgeschaltet“, sagte Center Johannes Thiemann, „haben dumme Fehler gemacht, sind nicht zurückgelaufen, haben denen einfache Körbe erlaubt. Das war schlecht.“

Das war trefflich zusammengefasst vom Nationalspieler. Alba Berlin hat noch nie zum Ende eines Spiels 0:25 Punkte am Stück kassiert wie am Sonntag zum Start der Bundesliga-Saison gegen die Frankfurt Skyliners. Und doch ist die Geschichte der Partie damit nicht erzählt. Bis auf diesen schlechten Abschluss bot die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses nämlich phasenweise eine sehr gute Vorstellung und gewann immer noch klar mit 79:66 (49:22).

Ein Spiel, wie Alba Berlin es gebraucht hat

Es war im Grunde genau das Spiel, das Alba jetzt gebraucht hatte. Drei Tage nach dem niederschmetternden 67:103 gegen den FC Barcelona in der Euroleague bewies die Mannschaft, dass sie in ihrer fast drei Wochen währenden Corona-Zwangspause nicht alles verlernt hat. Dazu lichtet sich das Quarantäne- und Verletztenlager weiter. Maodo Lo kehrte ebenso aufs Spielfeld zurück wie Thiemann. Es fehlen nur noch Peyton Siva und Louis Olinde. Garcia Reneses kann wieder mehr rotieren, die Spieler können ihren Spielrhythmus finden.

Es wirkte streckenweise sehr ermutigend, was der Trainer zu sehen bekam. Mitte des ersten Viertels übernahm sein Team die Kontrolle über die Hessen, traf zunächst überragend aus der Distanz und erarbeitete sich dadurch einen Zehn-Punkte-Vorsprung. Noch besser lief es im zweiten Viertel, jetzt sogar spielerisch. Sikma passte wie in besten Zeiten hinter seinem Rücken auf den unter dem Korb frei stehenden Marcus Eriksson, der unbedrängt einnetzte. Schnellangriffe wurden wieder hochprozentig abgeschlossen. Alba zeigte Aito-Basketball. „Da haben wir unser Spiel gespielt, mit großem Selbstvertrauen“, sagte Thiemann, dem mit drei verwandelten Dreiern ein persönlicher Rekord gelang.

Alba vier Minuten und 59 Sekunden ohne Punkt

Nach der Pause leistete Frankfurt aber mehr Gegenwehr, wollte sich nicht vorführen lassen. Auch die Skyliners hatten wegen eines (unberechtigten) Corona-Verdachts und folgender Quarantäne eine trainingsfreie Woche hinter sich. Ihren Willen hatten sie aber behalten. Der erwachte so richtig, als Alba ins vierte Viertel mit einem 13:0-Lauf startete und beim 77:37 (34. Minute) seine höchste Führung erzielt hatte. Doch dann, wie Thiemann es nannte, nach einem Korbleger von Jayson Granger zum 79:41 abschaltete. Vier Minuten und 59 Sekunden vor Schluss.

So war es eine Wiedergeburt mit schlechtem Beigeschmack. Aber das Wichtigste war für Alba: Die Mannschaft ist wieder wettbewerbsfähig. Und das muss sie sein, denn am Dienstag in Bonn geht es bereits um die letzte Chance, sich für das Pokal-Finalturnier zu qualifizieren. Einen Blackout wie gegen Frankfurt werden sich die Berliner dort nicht leisten dürfen. Sonst wird es noch ernster zugehen nach dem Spiel.

