Das müssen Sie zum Bundesliga-Start wissen

Berlin. Es ist ein Start ins Ungewisse. Am Freitag beginnt die 54. Saison der Basketball Bundesliga (BBL) - es dürfte die bislang schwierigste Spielzeit werden. Niemand weiß, was am Ende dabei herauskommt. Schafft es die BBL wirklich, eine Saison mit 34 Spieltagen und anschließendem Play-off mitten in einer die komplette Gesellschaft belastenden Pandemie durchzuziehen? Oder muss es doch Anpassungen am Spielbetrieb geben, um wie im Vorjahr einen Meister zu küren? „Es wird sehr viele Einflüsse geben in dieser Saison, und es wird ganz viel Flexibilität gefordert sein“, sagt Marco Baldi, Geschäftsführer des deutschen Meisters Alba Berlin. „Man wird immer sehr kurzfristig auf Dinge reagieren müssen, und da wird sehr wichtig sein, wie die Teams dabei ihre Qualität entwickeln und einen Spirit schaffen, der sie zu einer Widerstandskraft bringt.“ Die Morgenpost beantwortet die wichtigesten Fragen zur neuen Spielzeit.

Wie sieht die Situation bei den Zuschauern aus?

Im November sind nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Fans in den Hallen zugelassen - so wie bei allen anderen Sportarten. Die Liga hofft zumindest auf eine Rückkehr der Kapazität von 20 Prozent.

Wird das finanziell reichen?

Allein nicht, es wäre „im Prinzip auf Dauer wirtschaftlich zu wenig“, sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Zusätzlich sind Staatshilfen nötig, alle 18 Klubs haben die Coronahilfe für den Sport (maximal 800.000 Euro pro Klub) beantragt, sechs haben schon eine Zusage. Auch die Möglichkeit, von der sogenannten 75-Prozent-Regel für den November zu profitieren, prüfen Liga und Klubs. „Wir brauchen jeden Euro, der bereit gestellt wird“, sagte Holz. Ohne die fehlenden Zuschauereinnahmen müsse jeder nun erstmal schauen, wie er „sein Boot über Wasser und manövrierfähig“ hält, sagt Baldi.

Wie sieht es mit dem Terminplan aus?

Schon vor dem ersten Sprungball musste die BBL das erste Spiel verlegen. Weil es bei einem Akteur der Gießen 46ers einen positiven Corona-Test gab, wurde nahezu das komplette Team vom Gesundheitsamt für 14 Tage in Quarantäne geschickt. Das für Sonnabend geplante Heimspiel der 46ers gegen den Mitteldeutschen BC wurde daher auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen Coronafällen bei drei Klubs und der daraus resultierenden Quarantäne mussten bereits sechs Pokalspiele abgesagt werden. Eins wurde nachgeholt, drei finden Mitte November statt, zwei sind noch nicht neu angesetzt. Dass in diesem Jahr nur vier Klubs international spielen, wird helfen, die mit Sicherheit zahlreichen Nachholspiele terminieren zu können. Doch es bleibt ein Ritt auf der Rasierklinge. „Das ist Überlebenskampf“, sagt Baldi.

Wie sieht die Politik der Liga aus?

Die BBL schaut von Tag zu Tag. „Wir kommen nicht unbeschadet durch die Saison“, hatte Holz bereits frühzeitig gesagt: „Es kommt, wie es kommt, und wir werden damit umgehen können.“ Man werde sich „mit den Bedingungen arrangieren. Was wir uns heute überlegen, ist morgen schon wieder anders.“

Wer macht das Meisterrennen?

Neben Double-Gewinner Alba Berlin ist wieder mit Bayern München zu rechnen. Unter dem neuen Trainer Andrea Trinchieri ist der fünfmalige deutsche Meister stark in die Euroleague gestartet. Auch Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg ist zu erwähnen. Baldi zählt zudem noch die EWE Baskets Oldenburg und Ratiopharm Ulm zu den Teams, die „von der Papierform“ her die wohl größte Qualität im Kader besitzen. „Aber ob dies dann auch zum Tragen kommen kann, ist eine komplett andere Frage“, sagt Baldi. „Es ist so offen wie nie. Und da würde ich auch keinen herausheben, weder uns noch Bayern.“

Was ist neu?

Es sind wieder 18 Teams dabei. Nachdem die vergangene Saison mit nur 17 Mannschaften bestritten wurde und es wegen des Abbruchs der Hauptrunde keinen Absteiger gab, wird das Feld durch Aufsteiger Niners Chemnitz aufgefüllt.

Wie sieht es beim Personal aus?

Es hat eine Reihe von Trainerwechseln gegeben. Der FC Bayern hat nach der Trennung von Oliver Kostic Erfolgscoach Trinchieri geholt, der mit Brose Bamberg dreimal Meister und einmal Pokalsieger wurde. Pedro Calles ist von Rasta Vechta zu den Hamburg Towers gegangen, ihn ersetzt bei den Niedersachsen Thomas Päch. Bamberg holte Johan Roijakkers von der BG Göttingen, den umgekehrten Weg ging Roel Moors.

Wo sind die Bundesligaspiele zu sehen?

Alle Spiele laufen bei Magentasport. Im Free-TV zeigt Sport1 bis zu 47 Begegnungen live. Sport1 beginnt am Sonntag mit der Live-Übertragung der Partie von Double-Gewinner Alba Berlin gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt um 15 Uhr.