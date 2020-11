Alba Berlin: So macht Basketball keinen Spaß

Berlin. Zum Glück waren keine Zuschauer in der Arena. Eintritt bezahlen zu müssen für solch eine Farce, wäre des Schlechten zu viel gewesen. Die Kritik richtet sich nicht gegen das schwache Spiel von Alba Berlin, der deutsche Meister konnte nicht besser. Sie richtet sich natürlich auch nicht gegen den mit 103:67 siegreichen FC Barcelona, der hätte noch besser gekonnt. Sie richtet sich gegen die Basketball-Euroleague, die durchgesetzt hat, dass dieses Spiel überhaupt stattfindet.

Die Euroleague verhält sich gnadenlos

Alba hatte es verlegen wollen. Verständlich bei einer Mannschaft, die seit drei Wochen nicht in der Formation trainieren konnte, in der sie nun gegen eines der besten Teams des Kontinents bestehen sollte. Sechs Berliner Profis hatten sich mit Corona infiziert, zwei weitere litten unter „normalen“ Verletzungen: Johannes Thiemann plagt eine Muskelverletzung, Louis Olinde hat Leistenprobleme. Die Euroleague kannte trotzdem keine Gnade. The show must go on, stellt euch nicht so an.

Herausgekommen ist ein Trainingsspielchen für beide Mannschaften, nicht mehr. Das höchste Resultat in der Liga in dieser Saison. Alba konnte versuchen, in kleinen Schritten seinen Rhythmus zu finden, Spielfluss, Verständnis für die Laufwege des anderen. Eine Mannschaft zu werden. Barcelona konnte seine Überlegenheit nutzen, Spielzüge zu probieren, die sonst nicht zum Standard-Repertoire gehören. Eine Mannschaft zu bleiben. Experimente waren erlaubt: Gewinner und Verlierer standen ja schon vorher fest.

Ein Wunder, dass sich niemand zusätzlich verletzt hat

Das ist schlecht im Sport. Vielleicht ist es der Liga nicht bewusst, aber der größte Verlierer ist sie selbst. Denn ihr Wettbewerb lebt ja von spannenden Duellen, in denen die Kleinen an einem besonderen Abend auch mal die Großen schlagen können. In denen zumindest knappe Ergebnisse für die Qualität der Teilnehmer sprechen. Vergangene Saison war Alba drauf und dran, den Katalanen ein Schnippchen zu schlagen. Die gewannen zwar knapp mit 84:80. Ein schöner Basketball-Abend war es trotzdem.

Diesmal nicht. Dieses Spiel war eine Zumutung. Denn es hätte sogar noch schlimmer kommen können. Vier Alba-Spieler wurden ohne Training nach gut zwei Wochen Corona-Quarantäne ins Duell gegen ein topfittes Topteam geworfen. Alle anderen hatten auch erst drei Trainingseinheiten hinter sich. Es ist ein Wunder, dass sich niemand verletzt hat. Trotzdem muss jedem klar sein: Solche Risiken braucht niemand. Solche Spiele braucht niemand. Bloß damit die Basketball-Euroleague auf Biegen oder Brechen durchgezogen wird?

Die Basketball-Euroleague ist dabei, ihren guten Ruf zu verlieren. Ungewöhnliche Lagen erfordern ungewöhnliche Reaktionen, Kreativität, Zusammenhalt. Die Liga, die der NBA ihre Rolle streitig machen will, lässt das alles vermissen.

