Trotz Corona: Alba Berlin muss gegen Barcelona spielen

Berlin. Am Montagabend hatte Alba Berlins Trainer Aito Garcia Reneses noch daran gezweifelt, ob er mit seiner Mannschaft das Euroleague-Spiel gegen den FC Barcelona an diesem Donnerstag (19 Uhr, Magentasport) bestreiten kann. Nur sieben Spieler hatten sich zum ersten Training eingefunden, und davon zählten außerdem nur fünf zum Kernteam. Doch nun steht fest: Die Partie geht über die Bühne der Mercedes-Benz Arena, unter welchen Umständen auch immer.

Zwei Spieler Alba Berlins sind verletzt, aber nicht positiv getestet

Ein spannendes Spiel auf gutem Niveau ist jedenfalls kaum zu erwarten. „Es wird sicher eher interessant für die Fans des FC Barcelona als für unsere“, sagt Alba-Sportdirektor Himar Ojeda. Die Berliner sind stark dezimiert in ihrer Aufstellung. Doch sie können nicht anders, als in das ungleiche Duell zu gehen. Die extra wegen Corona modifizierten Regeln der Euroleague sind streng. Spiele dürfen nur verlegt werden, wenn ein Verein wegen der Folgen der Viruserkrankung weniger als acht Spieler einsetzen kann. 15 Profis hatte Alba für die Saison gemeldet, sechs von ihnen waren positiv auf Covid-19 getestet worden. Bleiben neun Spieler, Alba muss antreten.

Dabei wird von der Liga allerdings nicht berücksichtigt, dass mit Johannes Thiemann (Gesäßmuskelverletzung) und Louis Olinde (Leistenprobleme) zwei der negativ getesteten Profis wegen anderer Blessuren ebenfalls nicht einsatzfähig sind. Und Malte Delow und Lorenz Brenneke haben in dieser Saison noch keine Sekunde in der Euroleague gespielt. Das Basketballspiel in der Königsklasse wird also zu einer Farce.

Alba Berlins Kapitän Giffey: „Wir werden geben, was wir geben können“

Trotzdem wird Kapitän Niels Giffey in einer Mitteilung des Klubs so zitiert: „Aufgrund der gegebenen Umstände wird dieses Spiel eine große Challenge für uns. Es wird sehr schwer, daraus ein normales Spiel zu machen. Wir werden aber definitiv mit vollem Einsatz spielen und das geben, was wir derzeit geben können.“ Eine kleine Hoffnung besteht darin, dass vielleicht noch ein oder zwei positiv getestete Spieler rechtzeitig gesund werden. Um eingesetzt werden zu können, müssten sie allerdings einen umfangreichen „Medical check“ bestehen. Zuschauer sind wegen der Corona-Schutzmaßnahmen in der Arena nicht zugelassen.

