Berlin. Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat am Montag nach rund zwei Wochen Quarantäne (für die Kontaktpersonen) bzw. Isolation (für die positiv auf Covid-19 getesteten Spieler) das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Sieben Personen des Vereins hatten sich Mitte Oktober vor und während einer Reise zum Spiel in Moskau mit dem Coronavirus infiziert. Die Beteiligung am ersten Training war überschaubar, wie Cheftrainer Aito Reneses Garcia (73) im Interview der Berliner Morgenpost berichtet. Der Spanier selbst hat sich nicht angesteckt. Ob das Euroleague-Spiel am Donnerstag (20 Uhr) gegen den FC Barcelona in der Mercedes-Benz Arena wie geplant stattfinden kann, weiß er noch nicht.

Berliner Morgenpost: Herr Reneses, wie hat es sich angefühlt, am Montag nach zwei Wochen wieder ein Training in der Schützenstraße leiten zu können?

Aito Garcia Reneses: Es war sogar länger als zwei Wochen her, seit unserer Reise nach Moskau am 15. Oktober. Dort haben wir zuletzt Basketball gespielt.

Wie viele Spieler haben am ersten Training teilgenommen?

Sieben, einschließlich Malte Delow und Lorenz Brenneke, die eigentlich vor allem für unseren Kooperationspartner Lok Bernau spielen.

Das klingt nicht nach einer Aufstellung, mit der Alba am Donnerstag gegen den FC Barcelona gewinnen kann.

Ich weiß jetzt nicht, was passiert und ob wir spielen oder nicht. Das ist im Moment auch nicht das Wichtigste, sondern dass die Spieler wieder ganz okay sind, mit dem Training beginnen und es dann langsam steigern zu können. Nach so einer langen Pause ist es schwierig zu beginnen und dann womöglich sogar wettbewerbsfähig zu sein.

Wie war Ihr erster Eindruck von der Form Ihrer Spieler?

Das ist sehr schwer zu sagen zu diesem frühen Zeitpunkt. Fünfzig oder sechzig Prozent? Ich hoffe, wenn sie gesund sind, wird es schnell aufwärts gehen.

Trainer Aito Reneses hat sich nicht infiziert.

Foto: Heiko Becker / picture alliance / Heiko Becker/HMB Media/Pool

Was ist mit Ihnen, Coach - haben Sie sich auch infiziert?

Nein. Es haben nur Spieler und Trainer am Training teilgenommen, die bei den Covid-19-Tests negativ waren. Ich hatte Glück, ich weiß das. Nicht nur jetzt, schon von Anfang an, als das Coronavirus nach Europa kam. Ich wurde von vielen Menschen angesprochen, weil ich älter als 65 Jahre bin und es für mich noch gefährlicher ist, daran zu erkranken.

Wie haben Sie denn überhaupt die Zeit ohne Basketball ausgehalten? Mehr als zwei Wochen sind eine lange Zeit.

Es trifft ja auch nicht ganz zu, dass es eine Zeit ganz ohne Basketball war. Ich habe schon einige Spiele im Fernsehen angeschaut, Spiele in der Euroleague, im deutschen Pokalwettbewerb und besonders viele in der spanischen Liga ACB (lacht). Aber es ist natürlich schlecht, zwei Wochen zu Hause bleiben zu müssen. Ich habe die Wohnung nur für die vier Tests verlassen, die ich insgesamt machen musste.

Sonst waren Sie nie draußen? Nicht mal für einen Spaziergang im Park oder etwas Ähnliches?

Nein, das galt für uns alle, die wir in Quarantäne oder Isolation waren.

Das klingt nach großer Langeweile.

Ja, natürlich.

Und wie war die Atmosphäre beim ersten Training? Waren die wenigen, die da waren, richtig heiß auf Basketball, oder war die Stimmung eher gedrückt?

Wir sind gelaufen, haben ein bisschen ohne Defense gespielt, verschiedene Übungen gemacht. Aber nicht lange. Nach einer Stunde leichten Trainings habe ich die Jungs gefragt: Was meint ihr, sollen wir weitermachen? Es hat niemand geantwortet. Da habe ich das Training beendet.

Sie haben so viel Erfahrung als Trainer, aber eine solche Situation ist sogar für Sie fremd. Wie geht man damit um?

Ich denke darüber viel nach, nicht nur, wie man jetzt wieder Basketball spielen kann. Sondern auch, wie die Spieler reagieren werden nach so vielen Tagen ohne Training. Es gab eine ein bisschen vergleichbare Situation am Ende der vergangenen Saison, als wir mit dem ganzen Team nach einer langen Pause nach München gekommen sind. Auch da haben wir das Training Stück für Stück gesteigert, das Wichtigste war, dass wir im ersten Spiel hundert Prozent geben konnten. Andererseits war es aber doch eine andere Situation. Wir hatten alle Spieler zusammen. Und es waren Gruppenspiele, wir konnten die ersten wie ein Training nutzen, um uns weiter einzuspielen. Wir mussten nicht jeden Tag antreten, konnten uns so weiter verbessern für die entscheidenden Spiele. Außerdem war das Umfeld von der Bundesliga sehr gut organisiert, weil alle im selben Hotel lebten.

Peyton Siva (gelbes Trikot) ist der einzige Alba-Spieler, der bisher offen über seine Infektion gesprochen hat.

Foto: Andreas Gora / dpa

Wie schwer ist es unter den aktuellen Bedingungen, sich auf das nächste Spiel zu konzentrieren?

Wir müssen uns auf die Dinge konzentrieren, die wir tun können. Und nicht auf Dinge, von denen wir gar nicht wissen, ob wir sie tun können. Die Leute machen sich viele Gedanken, auf welchem Level wir wohl spielen können. Das tun wir nicht. Wir müssen trainieren und dann eben auf dem Level weitermachen, das wir haben. Und nicht auf das hören, was drumherum gesprochen oder erwartet wird.

Und nun geht es ausgerechnet gegen den FC Barcelona, den Verein, bei dem Sie mehr als 20 Jahre zu Hause waren...

Ich weiß doch gar nicht, ob wir überhaupt spielen können. Die Regeln der Euroleague schreiben vor, dass wir mindestens acht einsatzfähige Spieler haben müssen. Die haben wir im Moment nicht. Wenn wir nicht spielen können, dann ist es eben so. Dann müssen wir sehen, dass wir Schritt für Schritt vorwärtskommen. Und vielleicht am Sonntag in der Bundesliga gegen Frankfurt spielen können.

Noch einmal zu Ihnen, Herr Reneses: Wie viele Anrufe haben Sie bekommen aus Ihrer Heimat Spanien? Von Menschen, die sich um Sie gesorgt haben und wissen wollten, wie es Ihnen geht?

Viele, sehr viele. Nicht nur von meiner Familie in Spanien, auch aus Deutschland. Ich möchte mich dafür bedanken, dass sie sich Sorgen um meine Gesundheit gemacht haben. Aber ich hatte Glück, wie ich bereits sagte, und ich hoffe, das bleibt auch so.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.