Peyton Siva von Alba Berlin spricht über seine Corona-Erkrankung

Berlin. Vor rund zwei Wochen wurde der Kader von Alba Berlin von insgesamt sieben positiven Corona-Tests erschüttert. Die Folge war eine Quarantäne für das gesamte Team sowie die Absage von drei Pokal- und zwei Euroleague-Partien.

Spielmacher Peyton Siva hat nun exklusive Einblicke in diese schwierige Phase gegeben. In seinem Podcast „Ball Around the World“ erklärte der US-Amerikaner, dass er am 23. Oktober positiv getestet worden sei – einen Tag vor seinem 30. Geburtstag. Siva war somit der letzte positiv getestete Spieler des deutschen Double-Gewinners.

„Das war schon beängstigend“, sagte er, „einfach wegen all dem, was du über Covid-19 hörst.“ Da diverse Athleten zuvor über milde Symptome berichtet hatten, erwartete auch Siva, dass er die Infektion gut verkraften würde. Doch es sollte anders kommen.

Am Donnerstag empfängt Alba Berlin den FC Barcelona

„Mich traf es ziemlich hart“, sage er, „ich habe Schüttelfrost bekommen und mein Körper hat sich komisch angefühlt. Ich hatte seltsame Empfindungen, Kopfschmerzen und Probleme mit dem Magen“, so Siva.

Mit einer Grippe wollte der Playmaker den Krankheitsverlauf nicht vergleichen. „Ich habe so etwas noch nie erlebt“, sagte er, „ich habe auch an Kurzatmigkeit gelitten.“ Immerhin: Lange hielten sich die Beschwerden nicht, Siva fühlte sich nach eigenen Angaben schnell besser.

Inzwischen befindet sich der Point Guard wieder im Training, aber wann er wieder Pflichtspiele bestreiten kann, ist noch offen. Laut Statuten der Euroleague darf ein Spieler frühestens 14 Tage nach einem positiven Test auf das Parkett zurückkehren. In Sivas Fall entspräche dies Freitag, dem 6. November. Tags zuvor empfängt Alba Berlin den FC Barcelona (20 Uhr, Magentasport).

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.