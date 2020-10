Berlin. Nicht alles dreht sich momentan im Basketball um immer neue Corona-Infektionen, Spielverlegungen und die Dauer von Quarantäne. Es gibt auch noch Meldungen, die optimistisch stimmen und Freude verbreiten. So plant die weltbeste Liga NBA, ihre neue Saison am 22. Dezember zu starten, zwar mit 72 statt der gewohnten 82 Partien für jedes Team bis zum Play-off, aber immerhin. Besonders positive Schlagzeilen für den deutschen Basketball schreibt aktuell Bayern München, dessen Trainer Andrea Trinchieri am Freitagabend kokettierte: „Bitte weckt mich nicht auf, weckt mich nicht auf!“

Bei Alba Berlin rückt die Rückkehr näher

Seine Mannschaft erregt in der Euroleague gerade viel Aufsehen und schaffte bereits den vierten Sieg in Folge. Es ist gar kein Traum: Mit dem 74:68 gegen Olympiakos Piräus wurde von den Bayern ein weiteres Schwergewicht des Kontinents aus dem Weg geräumt. Zuvor hatten die Münchner zunächst in Berlin, danach bei Maccabi Tel Aviv und Fenerbahce Tel Aviv unverhoffte Triumphe gefeiert. Ein Platz an der Tabellenspitze ist der vorläufige Lohn. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Stress riesig ist. Am Sonntag müssen die Bayern im deutschen Pokal beim Mitteldeutschen BC antreten, am Montag warten in demselben Wettbewerb die Crailsheim Merlins. Drei Spiele in vier Tagen – das kann auch nicht gesund sein.

Man darf trotzdem vermuten, dass sie sich beim Dauerrivalen Alba Berlin nichts sehnlicher wünschen, als ebenfalls bald wieder sportlich gefordert zu werden. Der deutsche Double-Gewinner der vergangenen Spielzeit vermeldete am Freitag, dass „ein weiteres Mannschaftsmitglied positiv auf den Sars-COV-2-Erreger getestet worden“ ist. Die sieben positiv Getesteten seien isoliert und stünden unter medizinischer Beobachtung. Alle anderen 13 Personen, die mit auf der Reise zum Auswärtsspiel in Moskau waren, wo die Krankheit erstmals sichtbar wurde, sind weiterhin in Quarantäne.

Alba darf und muss gegen Barcelona wieder ran

Damit wird Albas Zeitplan etwas übersichtlicher. Das für den 30. Oktober geplante Spiel bei Armani Mailand wurde von der Euroleague auf Antrag der Berliner noch verschoben. Doch danach kann langsam wieder an Basketball gedacht werden. „Die Quarantäne dauert 14 Tage vom letztmöglichen Kontakt an, den alle miteinander hatten“, beschreibt Alba-Mediendirektor Justus Strauven die Situation. Das war am Sonntag, den 18. Oktober, der Fall. Was bedeutet, dass für alle Personen, die negativ getestet wurden, am 2. November ihre Quarantäne endet. Sie können also dann wieder trainieren.

Kurios daran ist, dass die positiv Getesteten sogar bereits nach zehn Tagen aus ihrer Isolation zurückkehren dürfen, wenn ihre Gesundung ohne Komplikationen verläuft, weil dann von ihnen keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht. Andererseits kann auch jetzt noch nicht zu hundert Prozent ausgeschlossen werden, dass eine weitere der Personen in Quarantäne infiziert ist. Die Wahrscheinlichkeit ist aber gering. Und so kann davon ausgegangen werden, dass Alba sein nächstes Spiel am 5. November in der Mercedes-Benz Arena gegen den FC Barcelona bestreitet. Die Regularien der Euroleague sehen vor, dass eine Mannschaft antreten muss, wenn acht einsatzfähige Spieler zur Verfügung stehen. Bei Alba hoffen sie, dass der Corona-Horror dann ausgestanden ist und sich die Mannschaft zurück in ihren Alltag begeben kann.

Positive Fälle gibt es auch in Chemnitz und Bayreuth

Dass der Spielbetrieb allerdings weder national noch international vor weiteren Unterbrechungen sicher ist, dürfte klar sein. In der Bundesliga gibt es schon neue Fälle. Zwei Teammitglieder von Aufsteiger Niners Chemnitz sind positiv auf das Coronavirus getestet worden, die gesamte Mannschaft hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Eigentlich wollten die Sachsen am Sonnabend ein Testspiel gegen die Hamburg Towers bestreiten. Es wurde abgesagt. Wegen zwei positiven Corona-Tests im Team von Medi Bayreuth müssen außerdem die Pokalspiele der Franken an diesem Wochenende beim Mitteldeutschen BC und gegen die Merlins Crailsheim nicht wie geplant stattfinden. Auch hier wurde Quarantäne verordnet. Am 6. November soll die Bundesliga beginnen.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.