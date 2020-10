Warum Alba Berlin Glück im Corona-Unglück hat

Berlin. Am Mittwoch gab es für Alba Berlin endlich mal eine positive Nachricht, die in diesen von Corona-Meldungen geprägten Tagen keinen negativen Beigeschmack hatte. Die Basketball Bundesliga (BBL) hat den Anträgen des deutschen Meisters stattgegeben, seine drei Spiele der ersten Pokalrunde zu verlegen. Eines (gegen Braunschweig) war schon am vergangenen Wochenende ausgefallen, die beiden anderen hätten am kommenden Sonnabend (gegen Bonn) und Sonntag (gegen Oldenburg) stattfinden sollen.

Doch das ist unmöglich. Alba hatte die Anträge gestellt, weil sechs Team-Mitglieder mit dem Coronavirus infiziert sind. Eine drastische Folge ist für die BBL, dass auch das Top Four um den Pokal, das für den 1. und 2. November als erster Saisonhöhepunkt in München vorgesehen war, auf einen unbestimmten Zeitpunkt verlegt werden muss. Und für Alba bedeutet es, dass der amtierende Double-Gewinner noch die Chance hat, diese Trophäe auf dem Spielfeld zu verteidigen.

Drei neue Termine zu finden, wird sehr anspruchsvoll

Wobei das leichter gesagt als getan ist. BBL und Alba müssen zunächst drei Termine finden, an denen die Partien nachgeholt werden können. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn der Terminkalender der Basketballer ist ohnedies bereits gut gefüllt. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz gab sich gegenüber der Berliner Morgenpost jedoch gelassen: „Die drei Spiele kriegen wir schon unter“, sagte er, „wir haben doch alle Zeit der Welt. Die Saison geht ja bis in den Juni nächsten Jahres hinein.“ Dass es auch im deutschen Basketball Corona-Fälle geben würde, sei ihm von vornherein klar gewesen. „Wir hätten das nur nicht schon am ersten Wochenende gebraucht.“

Bisher ist nicht bekannt, wie es zu den vielen Infektionen bei den Berliner Basketballern kommen konnte. Doch es kursieren Gerüchte darüber, dass die Alba-Reisegruppe sich das Virus gar nicht in Moskau eingefangen hat, wo das Team am vergangenen Freitagabend sensationell 93:88 gegen ZSKA Moskau gewann. 20 Personen waren per Charter tags zuvor zum Euroleague-Spiel in die russische Hauptstadt geflogen. Die „BZ“ berichtete, einer der zwölf Spieler habe sich bei der Anreise bereits unwohl gefühlt. Er war dann tatsächlich nicht eingesetzt worden. Am Sonnabend war der Tross nachmittags zum Pokalspiel in Bonn gelandet und gleich getestet worden.

BBL-Geschäftsführer Holz rechnet mit weiteren Fällen

Wie der Mediendirektor des Klubs, Justus Strauven, berichtete, „lag der positive Test in der Nacht zum Sonntag vor“. Das wäre in jedem Fall ungewöhnlich früh, sollte sich der betreffende Profi erst in Russland infiziert haben. Auf die Frage, ob er die Spekulationen über den Verursacher kommentieren wolle, antwortete Strauven: „Nein.“

Wie lange die Mannschaft in Isolation (positiv Getestete) oder Quarantäne (Kontaktpersonen ersten Grades; das sind alle, die mit in Moskau waren) verbleiben muss, ist noch offen. „Das verantwortliche Gesundheitsamt entscheidet darüber“, sagte Strauven. Der Verein wartet auf dessen Bescheid. Noch ist ja auch nicht sicher, ob nicht weitere Personen infiziert sind. Als Faustregel gilt, dass fünfzig Prozent der Infektionen nach fünf bis sechs Tagen nachweisbar sind, 95 Prozent nach zehn Tagen. Was beinhaltet, dass es immer Ausreißer geben kann. Außerdem: Es muss nicht bei den sechs Infizierten bleiben.

Alba-Sportdirektor Ojeda hofft auf Fairness

Zunächst einmal heißt es aber abwarten, für alle Sportler sowieso und für die betroffenen zwanzig Personen erst recht die unangenehmste Situation. Und sich dann, wenn alles überstanden ist, auf den Sport konzentrieren. Schnell wieder den Rhythmus finden, versäumte Spiele nachholen, eins nach dem anderen. Alba-Sportdirektor Himar Ojeda, der nicht mit in Moskau war, ist froh, dass die Pokalverteidigung noch möglich ist.

„Eine gute Neuigkeit“, sagte er, „auch wenn wir wissen, welche organisatorischen Schwierigkeiten das mit sich bringt. Trotzdem“, fügte der Spanier hinzu, „müssen wir weiter versuchen, Basketball zu spielen, die Wettbewerbe so hinzubekommen, dass für alle faire Chancen bestehen. Wir müssen es hinkriegen, uns an die Situation anzupassen.“ Wobei eines klar sei: „Die Gesundheit steht an erster Stelle.“

Noch eines ist Ojeda und Holz bewusst: „Es wird weitere Einschläge geben“, wie es der BBL-Geschäftsführer formulierte. Der will sich jedoch seinen Optimismus bewahren: „Wir wussten das. Wir haben Zeit. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.“

