Alba Berlin: Sechs Corona-Fälle in der Mannschaft, Spiel gegen Vitoria abgesagt

Nach einem Corona-Fall am Wochenende wurden fünf weitere Teammitglieder von Alba positiv getestet. Wie es weitergeht, ist offen.

Berlin. Die Corona-Lage bei Alba Berlin spitzt sich zu. Nachdem am Sonntag das Pokalspiel gegen Braunschweig wegen eines infizierten Profis abgesagt werden musste, wurden nun fünf weitere Mannschaftsmitglieder positiv auf Covid-19 getestet, wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte.

Gesamte Mannschaft von Alba Berlin in Quarantäne

„Alle sechs wurden isoliert und stehen unter kontinuierlicher medizinischer Beobachtung“, hieß es in einer Mitteilung des deutschen Meisters. Das für Donnerstag geplante Heimspiel in der Euroleague gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz wurde bereits abgesagt. Die zuständige Gesundheitsbehörde wird nun über das weitere Vorgehen entscheiden.

Der erste Corona-Fall war nach der Euroleague-Reise zum Auswärtsspiel nach Moskau am vergangenen Freitag aufgetreten. Alle anderen Beteiligten, die in Russland mit von der Partie waren, befinden sich vorsorglich in Quarantäne.

