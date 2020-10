Alba Berlin erwartet mit ZSKA Moskau der nächste Gigant

Am Freitag geht es für Alba Berlin gegen ZSKA Moskau in der Euroleague weiter. Nach drei Niederlagen bleibt die Verunsicherung.

Berlin. Alba-Trainer Aito Reneses wird am Mittwoch wohl sehr genau hingesehen haben. In einer hart umkämpften Partie waren es zwei Würfe des Moskauer Forward Will Clyburn, die das enge Duell der ZSKA gegen Fenerbahce Beko (78:77) entschieden. Clyburn war mit 26 Punkten der Schlüsselspieler des Aufeinandertreffens.