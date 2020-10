Alba Berlin verliert auch gegen Anadolu Istanbul

Berlin. Der deutsche Basketball-Meister und -Pokalsieger Alba Berlin tut sich sehr schwer, in die Saison zu finden. Auch das dritte Euroleague-Spiel gegen Anadolu Istanbul wurde klar verloren. Die Türken siegten vor 700 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena 72:93 (53:35). Für Istanbul war es der erste Sieg in der Königsklasse. Für Alba die dritte Niederlage, gegen Anadolu sogar im insgesamt elften Vergleich die zehnte Pleite.

Beide Teams haben also einige Probleme, in ihren Spielrhythmus zu finden, doch auf die Berliner trifft dies ganz besonders zu. Weder klappt ihre in der vergangenen Saison noch so begeisternde Tempo-Offensive, noch schlimmer sieht es in der Abwehr aus. Anadolu fiel es allzu leicht, sich immer wieder beim Zug zum Korb durchzusetzen oder dort einen freien Mann zu finden. Und wenn es in der Zone einmal eng wurde, trafen die Gäste auch von außen sehr gut.

Nur Distanzwürfe halten Alba Berlin im Spiel

Das immerhin tat Alba in der ersten Halbzeit noch besser, 60 Prozent (9 Treffer bei 15 Versuchen) sind eine exzellente Dreierquote. Nicht auszudenken, wie hoch sonst der Rückstand gewesen wäre, schon so betrug er nach zwanzig Minuten fast 20 Punkte. Das lag vor allem an Missverständnissen, unzähligen Fehlpässen und einer erschütternden Ausbeute unter dem Korb. Hier war gegen den 2,20-Meter-Riesen Tibor Pleiss (insgesamt 23 Punkte) und den routinierten Block-Experten Bryant Dunston nichts zu holen. „Sie“, erkannte Alba-Sportdirektor Himar Ojeda, „machen alles besser als wir.“

Es wurde etwas besser in der zweiten Halbzeit. Angeführt vom starken Jayson Granger (acht Assists, drei Steals) und dem verbesserten Niels Giffey (zwölf Punkte) schrumpfte der Berliner Rückstand auf bis zu zwölf Punkte (61:73/33. Minute) zusammen. Doch so schön es war, dass jetzt auch mal schnelle Punkte aus der Nahdistanz gelangen und das Zusammenspiel in Gang kam, so drastisch ließ die Treffsicherheit aus der Distanz nach.

Alba leistet sich zu viele Ballverluste

Istanbul hatte immer eine Antwort parat, obwohl mit Spielmacher Shane Larkin noch der beste Mann verletzt ausfiel. Und 18 Berliner Ballverluste sind einfach zu viel. „Mit der Intensität, die wir gezeigt haben, kann man schon etwas mehr zufrieden sein“, sagte der Berliner Luke Sikma, während Giffey monierte: „Uns fehlt es noch sehr am Spielverständnis. Und die vielen Turnovers lassen uns sehr schlecht aussehen.“

