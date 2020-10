Berlin. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Bei nüchterner Betrachtung muss Alba Berlin aufgrund dieser gleichen Bilanz eigentlich keine Angst vor seinem nächsten Euroleague-Gegner haben.

Im Heimspiel in der Mercedes-Benz Arena am Dienstagabend (20 Uhr, Magentasport) kommt aber mit Anadolu Efes Istanbul ein Basketball-Schwergewicht zu Besuch an die Spree, das gerade nach der eigenen krachenden Pleite gegen Bayern München am Freitag (72:90) im Alba-Lager für Nervosität sorgen könnte.

Immerhin war Efes in der vergangenen, im März abgebrochenen Saison mit nur vier Niederlagen in 28 Spielen der klare Tabellenführer und ebenso Anwärter auf das Final Four. Viele sahen die Türken sogar als Favoriten des Wettbewerbs.

Efes hat wie Alba beide bisherigen Spiele verloren

Doch überraschenderweise kam das Team aus Istanbul trotz unverändertem Kader ähnlich schlecht in das neue Turnier wie die Berliner. Efes verlor seine ersten beiden Spiele gegen Zenit St. Petersburg und die Landsmänner von Fenerbahce. Grund dafür ist auch der verletzungsbedingte Ausfall des populären Spielmachers Shane Larkin. Er war es, der Alba in der vergangenen Saison besonders zusetzte.

Sowohl die Berliner als auch Efes stehen folglich unter Zugzwang, ihr erstes Spiel zu gewinnen. Gerade bei Alba ist die Verunsicherung nach der deutlichen Heim-Niederlage aber groß. „Wir hatten weniger Vorbereitungsspiele und müssen nun lernen, uns in den Pflichtspielen zu verbessern“, sagte Cheftrainer Aito Garcia Reneses, „das Spiel gegen Efes ist nicht nur unter diesem Gesichtspunkt ein schwieriges für uns, weil sie so viele Waffen haben.“

Sikma hofft, dass Alba sich schnell weiterentwickelt

Auf die Schärfung einer eigenen Waffe verzichtete Alba indes. Wie am Montag bekannt wurde, verlängerte der Klub den vierwöchigen Probevertrag des jamaikanischen Centers Shevon Thompson nicht. Alba-Forward Luke Sikma sagte: „Für uns ist das Spiel eine weitere Chance, um besser zu werden und zu zeigen, dass wir uns als Team entwickeln.“ Nur eben jetzt ohne Thompson.

