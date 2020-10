Alba ist noch lange nicht wieder Alba

An der Zahl der personellen Veränderungen kann es nicht gelegen haben. Sowohl Alba Berlin als auch Bayern München brachten im Vergleich zur Vorsaison fünf neue Spieler aufs Parkett der Mercedes-Benz Arena. Doch das Team von der Isar wirkte bei seinem nie gefährdeten 90:72-Erfolg an der Spree viel homogener und eingespielter. Es gewann verdient, hätte sogar noch höher siegen können. Im Vergleich zum ersten, auch schon starken Auftritt vergangene Woche gegen Mailand hat sich die Mannschaft nochmals gesteigert. Alba hingegen zeigte keinen Fortschritt, eher Rückschritt. Man muss nicht drumherum reden: Art und Höhe der Niederlage waren ziemlich ernüchternd. Gerade mit Blick auf den Kontrahenten, gerade mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf. Wäre da nicht Aito Garcia Reneses an der Berliner Seitenlinie.

Die Art seines Gegenübers Andrea Trinchieri, Basketball zu spielen, lässt sich schneller umsetzen: hart verteidigen, das Spiel des Gegners verhindern, dessen Spielfluss unterbinden. Die Bayern taten dies am Freitag in Berlin sehr überzeugend. Dazu trafen sie gut, hatten deutliche Vorteile bei den Rebounds. Ginge es nächste Woche um die Meisterschaft, Alba wäre chancenlos. Allerdings sind noch ein paar Monate Zeit, bevor es so weit ist.

Auch die Anführer von Alba Berlin suchen noch ihre Rolle

Es war ja nicht so, dass bei Alba nur die Neuen enttäuschten. Eher im Gegenteil. Der Euroleague-erfahrene Jayson Granger erweist sich als Profi, der sofort viele Dinge richtig macht. Der Mann hat eben sechs Jahre Königsklasse in den Knochen und mehr oder weniger seine ganze Karriere in Spanien verbracht, im Sehnsuchtsland des europäischen Basketballs. Er kann Euroleague. Die anderen vier suchen noch ihre Rolle. Dass sie sie bisher nicht finden konnten, liegt aber nicht nur an ihnen, sondern auch an den Anführern der Mannschaft. Luke Sikma, Peyton Siva, Niels Giffey – von ihnen war bisher wenig zu sehen auf dem Weg zu einer neuen, spielstarken Alba-Mannschaft.

Die Verunsicherung war allen anzumerken. Wenn mit attraktivem, auf Offensive ausgerichtetem Basketball ein Gegner wie die Bayern geschlagen werden soll, muss vieles zusammenpassen. Und die Freiheiten, die dieser Stil beinhaltet, müssen auch erst gelernt werden. Daran zu arbeiten, dass jedes Rädchen ins andere greift, dass der Mut nicht bei Rückschlägen verloren geht, damit haben Trainer Reneses und sein Team jetzt noch eine Weile zu tun. Alba ist noch nicht wieder das Alba der vergangenen Saison, kann es auch nicht sein. Niederlagen wie jene gegen die Bayern helfen natürlich nicht, wieder dorthin zu kommen. Trotzdem wirkt es nicht so, als ob die Teamchemie gelitten hätte. Und genau die könnte den Ausschlag geben.

Nicht am zweiten Spieltag der Euroleague. Sondern wenn die Saison im Juni zu Ende geht. Noch viel Zeit also für Aito Reneses.

Mehr über Alba lesen Sie hier.