Berlin. Das Top-Duell des deutschen Basketballs findet gleich zu Beginn der Euroleague statt: Meister und Pokalsieger Alba Berlin empfängt in der Mercedes-Benz Arena an diesem Freitag (20 Uhr, Magentasport) seinen großen nationalen Konkurrenten Bayern München. Abseits des Sports scheint die Rivalität aber geringer geworden zu sein. Ein Gespräch mit Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic (43) über das Zusammenhalten in Corona-Zeiten und die neue Rolle des Jägers.

Herr Pesic, normalerweise sprechen wir vor einem solchen Spiel über Ihre Siegchancen in Berlin. Irgendwie erscheinen solche Fragen in Zeiten von Corona unpassend. Geht es Ihnen genauso?

Marko Pesic: Viele Sachen haben sich verschoben. In anderen Zeiten wollen Journalisten wissen, wer besser ist, wer sich besser verstärkt hat, welche Ziele man hat. Ich finde, da sollte man auch allmählich wieder hinkommen. Seit dem Beginn der Pandemie im März sind schließlich sieben Monate vergangen. Es ist auch psychologisch wichtig, die Situation anzuerkennen, wie sie ist.

Das fällt vielen schwer.

Das ist aber unsere neue Normalität. Wir müssen uns jetzt damit beschäftigen, was funktionieren muss, damit das Spiel in Berlin stattfinden kann. Spieler und Trainer müssen überlegen, wie sie das Spiel gewinnen können. Die Situation ist mental sehr anspruchsvoll vor dem Hintergrund, dass alle drei, vier Tage auf Corona getestet wird. Und man natürlich jedes Mal hofft, dass alle Tests negativ sind. Du kannst nur bis zum nächsten Spiel planen, das ist eine Herausforderung. Am schwierigsten ist für dich als Verein, die Sache nicht in der eigenen Hand zu haben.

Bei Chimki Moskau gab es vor Kurzem drei positive Tests, bei ZSKA Moskau auch. Barcelonas Trainer Sarunas Jasikevicius wurde positiv getestet. Alba konnte nach Tel Aviv nur per Charter fliegen, weil es in Israel einen Lockdown gibt. Sollte man nicht die ganze Veranstaltung besser absagen? Welches Signal sendet sonst der Basketball, der Sport insgesamt in die Welt?

Am einfachsten war und ist natürlich immer: alles abbrechen. Nur wären wir dann wieder genau da, wo wir vor über einem halben Jahr waren. Da wurde die Euroleague-Saison ausgesetzt, weil es einen positiven Fall bei Real Madrid gegeben hat. Ich erinnere mich sehr gut an das Szenario: Wann können wir wieder spielen? Wie halten wir das durch? Wird es uns überhaupt weiterhin geben? Heute hat man aber viel mehr Wissen über die Krankheit und Erfahrung im Umgang damit. Wir können spielen – trotz der positiven Fälle. Da hat eine Entwicklung stattgefunden.

Der Basketball ist auch in der Bundesliga einen anderen Weg gegangen, hat die Saison, wenn auch ohne Play-off, zu Ende gespielt.

Das hat uns in der Meinung bestärkt, dass wir nicht Teil des Problems sind, sondern Teil der Lösung. Ich finde sogar, unabhängig vom Verein oder der Position im Verein, es ist unsere Verpflichtung, Wege zu finden, wie man weitermachen kann. Man kann dann ja gern über alles diskutieren, zum Beispiel, welcher Systematik man folgt, wie und wie oft man testet. Oder: Warum darf Alba vor 700 Zuschauern spielen, wir dagegen nicht? Es bringt aber nichts, alles rational erklären zu wollen, wenn es auch mal irrational erscheint. Man muss die Situation annehmen und als neue Normalität ansehen.

Finden Sie es ungerecht, dass Alba vor Fans spielen darf?

So habe ich es überhaupt nicht gemeint. Ich finde es sogar super, wenn sie vor Zuschauern spielen. Jeder von ihnen hat seine Kontaktdaten abgeben müssen. Jeder hält Abstand und trägt eine Maske. Es ist doch sehr gut, wenn alle sehen, dass es funktioniert. Die Arena ist mit dem Berliner Sicherheitskonzept am Freitagabend ganz bestimmt der sicherste öffentliche Ort in der Stadt.

Ihre Einschätzung der Lage erinnert in vielem an das, was Ihre Rivalen bei Alba Berlin auch sagen. Das ist etwas irritierend.

Ich glaube, ich habe noch nie so viel mit Marco Baldi (Geschäftsführer von Alba Berlin, d. Red.) und anderen in der Alba-Geschäftsstelle gesprochen wie in den vergangenen vier, fünf Wochen. Das hat im Grunde schon mit dem Kampf für das Final10 in München begonnen. Wir haben gemerkt: Wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, haben wir keine Chance. Ich glaube, das wird auch unser zukünftiges Verhältnis sehr verändern. Wenn diese Krise mal vorbei ist, können wir nicht einfach zum alten Konkurrenzdenken zurückkehren. Das gilt in ähnlicher Weise übrigens auch für die Euroleague. Man kann es Solidarität nennen oder gemeinsamen Überlebenskampf: In schwierigen Zeiten, das sehen alle, muss man zusammenhalten.

Sie wollten gern auch über Sport sprechen. Was sind Bayern Münchens Ziele nach der enttäuschenden vergangenen Saison?

Es ist schwer, Anfang Oktober zu sagen, was Mitte Juni nächsten Jahres sein wird. Außer Frage steht allerdings, dass wir den Meistertitel nach München zurückholen wollen. Wir sind aber in einem Prozess, mit einer jungen Mannschaft, dem neuen Trainer Andrea Trinchieri, neuen Ideen. Wir wollen Sachen anders angehen. Die Mannschaft kämpft, sie beißt, trainiert wie verrückt. Alle ziehen mit. Bei unserer Niederlage gegen Mailand (79:81, d. Red.) zum Euroleague-Auftakt hat sie gezeigt, dass großes Potenzial da ist. Die Herausforderung ist, das auch kontinuierlich zu zeigen. Schaffen wir das, werden wir sehr gut sein am Ende der Saison.

Das war jetzt immerhin eine sportliche Kampfansage an Alba. Wie gefällt Ihnen der Basketball, der in Berlin unter Trainer Aito gespielt wird? Freuen Sie sich darüber? Schließlich haben Sie selbst acht Jahre lang das Alba-Trikot getragen.

Bei Alba war es immer sehr wichtig, wer der Trainer ist…

Das ist doch überall so!

…nicht unbedingt. Nehmen Sie die Bayern-Fußballer, da hat der Trainer keine unwichtige, aber eine ganz andere Rolle. Das liegt einfach daran, dass dort elf Weltklassespieler auf dem Feld stehen.

Okay, Weltklasse kann Alba sich nicht leisten.

Bei Alba passen die Philosophie von Verein und Trainer gerade perfekt zusammen. Es hat sicher geholfen, dass anfangs nicht der Druck da war, alles gewinnen zu müssen. Nach dem Double erwartet man vielleicht ein bisschen mehr. Ganz ehrlich, als wir beim Finalturnier in München ausgeschieden sind (gegen Ludwigsburg, d. Red.), habe ich gehofft, Alba wird Meister. Sie hatten es einfach verdient – Aito, Luke Sikma, Baldi und alle anderen. Aber jemand hat mal gesagt, der Erfolg sei nur gemietet, die Miete muss jedes Jahr neu bezahlt werden. Diese Erfahrung haben wir vergangenes Jahr selbst gemacht. Dieses Jahr sind wir wieder die Jäger. Mal sehen, was dabei herauskommt.

