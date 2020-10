Alba Berlins Saisonauftakt macht Mut

In Tel Aviv verloren, doch an Optimismus gewonnen: Dietmar Wenck gefällt die neue Alba-Mannschaft.

Das größte Fragezeichen stand hinter Simone Fontecchio. Simone wer? Richtig, die wenigsten kannten diesen Basketballprofi aus Italien, der einen Alba-Star wie Rokas Giedraitis ersetzen soll. Dann verpasste er auch noch die meisten Testspiele wegen Verletzung. Die Probe aufs Exempel gab’s dafür in Tel Aviv, bei einem Gegner, der sich mindestens das Erreichen des Final Four in der Euroleague vorgenommen hat. Bester Mann auf dem Feld bei der 73:80-Niederlage Berlins mit 16 Punkten in 20 Minuten, acht Rebounds und einem Effektivitätswert von 27? Richtig, diesmal aber bitte den Namen merken: Simone Fontecchio heißt der Mann.

Trainer Aito Reneses wäre nicht Aito, hätte er nicht schon im ersten Viertel alle seinen neuen Spieler eingesetzt, fünf an der Zahl. Nicht nur der erste Italiener im Berliner Team hat dabei überzeugt. Ben Lammers ließ Block- und Reboundstärke erkennen, Olinde ist einer, der keinen Ball verloren gibt. Beide müssen noch richtig einordnen, wo sie sind, doch ihr Potenzial erscheint groß. Maodo Lo und Jayson Granger, die letzten beiden Neuen, sind in Wahrheit alte Hasen in Europas Königsklasse. Was sie können, steht außer Frage, wann sie es bei Alba einbringen können, ist eine noch offene Frage. Für die Antwort bleibt ein bisschen Zeit – die Saison hat ja gerade erst begonnen.

Alba Berlins Team ist wieder gut zusammengestellt

Es war eher überraschend, wie gut das neu zusammengestellte Team jetzt schon harmonierte. Und das, obwohl alle noch sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Das ist normal in dieser Phase, genauso, dass die Etablierten wie Luke Sikma, Niels Giffey, auch Peyton Siva nicht das boten, was man von ihnen aus der vergangenen Meister-Saison gewohnt war. Da wurden teilweise fröhlich Pässe verteilt, als kenne sich diese Truppe seit Kindheitstagen. Tut sie aber nicht, und deshalb darf man gespannt sein, wie attraktiv das Alba-Spiel erst sein wird, wenn diese Pässe auch einmal ankommen.

So viel war schon in Tel Aviv zu erkennen: Die neue Mannschaft ist gut aufgestellt. Bleibt sie von großen Verletzungen verschont, wird sie ihren Fans sicher wieder viel Spaß bereiten. Wenn eine Lücke zu sehen ist, dann die unter dem Korb. Ein richtiger Brocken à la Nnoko wäre dort gut aufgehoben.Shevon Thompsons Probevertrag läuft nächste Woche aus, mal abwarten, was die sportliche Führung dort entscheidet. Wird auch diese Schwachstelle noch beseitigt, ist mit Alba Berlin international und erst recht national sehr stark zu rechnen.

