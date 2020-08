Alba gibt Peno neuen Vertrag – und verleiht ihn nach Vechta

Gern gesehen bei den Fans: Stefan Peno. Alba will ihn behalten, leiht ihn aber für die nächste Saison an Rasta Vechta aus.

Berlin. Beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin wird weiter unter Hochdruck an der Mannschaft für die nächste Saison gearbeitet – aber nicht nur für die nächste. So wird der Vertrag von Spielmacher Stefan Peno, der seit 2017 dem Team angehört, um drei Jahre verlängert. Allerdings wird der 23-Jährige in der kommenden Saison an den Bundesliga-Konkurrenten Rasta Vechta ausgeliehen.