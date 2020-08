Alba Berlin verpflichtet Jayson Granger

Berlin. Alba Berlin hat den nächsten Puzzlestein für ein erfolgreiches Abschneiden in der Basketball-Euroleague verpflichtet. Der deutsche Meister und Pokalsieger gab am Sonntag bekannt, dass Jayson Granger in der nächsten Saison das Trikot der Berliner tragen wird. Der 30-Jährige hat eine illustre Karriere in Europa hinter sich, also große internationale Erfahrung. Da er in Montevideo geboren wurde, ist er auch uruguayischer Nationalspieler.

Normalerweise dürfte Granger nicht ins Gehaltsbudget Alba Berlins passen. Doch er litt in den vergangenen beiden Saisons unter vielen Verletzungen, was den Marktwert eines Profis verringert. Zuletzt setzte ihn seine lädierte Achillessehne fast eine komplette Spielzeit außer Gefecht. Dennoch kam er in der Endphase der Saison für seinen Klub Saskonia Vitoria wieder zum Einsatz und hatte seinen Anteil am Gewinn der spanischen Meisterschaft. Beim 69:67 im Finale gegen den FC Barcelona spielte er aber nur zwei Minuten mit.

Granger ist aufgrund seiner Erfahrung wertvoll für Alba

Granger stand die vergangenen drei Jahre bei den Basken unter Vertrag. Zuvor spielte er für Efes Pilsen Istanbul (2015 bis 2017), Unicaja Malaga (2013 bis 2015) und Estudiantes Madrid, wo er 2007 als 17-Jähriger seine Profikarriere begann. Auch sein Vater Jeff war Basketball-Profi und spielte in den 1980er-Jahren in Uruguay, weshalb dort sein Sohn Jayson zur Welt kam.

Jayson Granger hat insgesamt sechs Saisons in der Euroleague absolviert, 148 Partien für Malaga, Istanbul und Vitoria. Dabei kam er auf einen Durchschnitt von 9,2 Punkten und vier Korbvorlagen. Er ist nach Ben Lammers (Bilbao), Maodo Lo (Bayern München), Louis Olinde (Brose Bamberg) und Simone Fontecchio (Reggio Emilia) der fünfte Alba-Zugang. Er wird im September 31 Jahre alt, passt von daher also nicht ins übliche Profil des Klubs. Aber Granger kann wegen seiner großen internationalen Erfahrung auch eine gute Unterstützung für die vielen jungen Profis in Alba-Reihen sein.

Er ist 1,89 Meter groß und kann auf den Positionen eins (Point Guard) und zwei (Shooting Guard) eingesetzt werden. Ungeklärt bleibt damit die Zukunft von Spielmacher Stefan Peno, dessen Kontrakt nach drei Jahren auslief. Ein Leih-Geschäft mit Bundesligist Rasta Vechta ist im Gespräch. Außerdem hat Berlins Sportdirektor Himar Ojeda großes Interesse an einer Verpflichtung des amerikanisch-israelischen Youngsters Tamir Blatt (23).

Albas Sportdirektor Ojeda kennt Granger aus Madrid

Ojeda sagte: „Jayson bringt viel Erfahrung aus der Euroleague mit. Wir sind sehr froh, dass wir einen Spieler mit seiner Qualität gewinnen konnten. Ich habe bereits zu meiner Zeit als Sportdirektor bei Estudiantes Madrid mit ihm gearbeitet. Er war noch ein junger Spieler und wir haben uns entschieden, auf ihn als Starting Point Guard zu setzen. Seitdem hat Jayson eine großartige Karriere hingelegt und ist zu einem Topspieler geworden.“

Granger wird in einer Mitteilung des Vereins so zitiert: „Nach Berlin zu kommen, war überhaupt keine schwierige Entscheidung für mich. Ich mag die Alba-Philosophie und den Stil, der hier gespielt wird, und ich bin froh, weiter in der Euroleague zu spielen. Die wenigsten können sich vorstellen, wie hart ich das letzte Jahr für mein Comeback gearbeitet habe. Für das Vertrauen, das Alba in mich setzt, bin ich sehr dankbar und freue mich riesig auf die kommende Saison.“