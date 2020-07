Drei Monate Isolation für den neuen Champion der NBA

Berlin. Dennis Schröder könnte zu einem echten Notfall werden. In den nächsten zwei Wochen erwartet die Frau des aktuell besten deutschen Basketballspielers ihr zweites Kind, und der 27-Jährige will dabei sein, wenn es zur Welt kommt. In einer Situation wie dieser darf Schröder aus Disney World in Orlando/Florida ausreisen, wo von diesem Donnerstag an die amerikanische Profiliga NBA ihre Meisterschaft ausspielt. Wegen Corona verspätet, in einer „Blase“, die nur im Notfall verlassen werden darf. Ähnlich wie Ende Juni in München, wo Alba Berlin deutscher Meister wurde.

Nur ist in den USA natürlich alles viel größer. Nicht zehn, sondern 22 Mannschaften nehmen teil. Die Teams sind nicht in einem, sondern in drei Quarantäne-Hotels untergebracht, sie spielen und trainieren nicht in einer, sondern in mehreren Hallen. Das Turnier ist nicht nach vier Wochen beendet, sondern soll bis in den Oktober hinein dauern.

Eine Mammut-Veranstaltung mit bis zu drei Monaten Isolation für die Finalisten. Infektions-Tests stehen auf der Tagesordnung. Das wird für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung in physischer und psychischer Hinsicht.

Favoriten auf den Titel in der NBA kommen aus Los Angeles

Dazu gehören auch fünf deutsche Basketball-Millionäre. Zum einen Schröder, der zwar vor dem Pandemie-Break mit 19 Punkten pro Spiel die beste Saison seiner Karriere erlebte, doch mit den Oklahoma City Thunder nicht zu den Favoriten gerechnet wird. Das sind die Los Angeles Lakers (mit LeBron James) und die Los Angeles Clippers (mit Kawhi Leonard).

Am ehesten könnte Daniel Theis, Schröders Kumpel aus gemeinsamen Braunschweiger Tagen, mit den Boston Celtics in die Titelvergabe eingreifen. Oder doch Maximilian Kleber (an der Seite von Luka Doncic und Kristaps Porzingis) mit den Dallas Mavericks? Klar ist, dass der aus dem Alba-Programm hervorgegangene Berliner Moritz Wagner und Isaac Bonga froh sein können, wenn sie mit den Washington Wizards das Play-off erreichen.

Kawhi Leonard (l.) kann in der NBA wie James seinen dritten Titel mit einem dritten Team gewinnen: nach den San Antonio Spurs und den Toronto Raptors mit den Los Angeles Clippers.

Foto: Mark J. Terrill / dpa

Bundestrainer Henrik Rödl hat die letzten Testspiele verfolgt, die Form seiner Nationalspieler gefällt ihm. „Dennis hat bislang eine starke Saison gehabt, Daniel und Maxi haben auch sehr gut gespielt, Moritz und Isaac dürfen in Washington endlich spielen“, sagte der Berliner, „unsere Jungs sehen gut aus.“ Rödl, der mit einer Amerikanerin verheiratet ist und selbst einige Jahre in den Staaten gelebt hat, sieht aber auch die andere Seite: „Drei Monate Isolation sind eine echte Herausforderung. Und das in einer Zeit, wo außerhalb dieser Blase politisch so viel stattfindet in dem Land. Da ist sehr viel Unruhe.“

NBA erlaubt politische Statements beim Turnier

Gerade die von Schwarzen dominierte NBA will da Zeichen setzen. Die New Orleans Pelicans und Utah Jazz planen, bei ihrem Spiel auf die Leuchtbanden rund um das Feld den Schriftzug der Bewegung „Black Lives Matter“ (schwarze Leben zählen) projizieren zu lassen. Beim Abspielen der US-Hymne werden die Spieler auf die Knie gehen, so wie es schon Footballprofis aus Protest gemacht haben.

Die Liga NBA hat sich auch etwas ausgedacht. Die Spielernamen auf den Rückseiten der Trikots dürfen durch eine Reihe von Botschaften wie „Antiracist“ (Antirassist) oder „Justice“ (Gerechtigkeit) ersetzt werden. Der Großteil der Profis macht mit. Kleber will den deutschen Begriff „Gleichberechtigung“ auf seinem Jersey über der Nummer 42 tragen, Bonga entschied sich für „Peace“ (Frieden).

Den Ernst der Lage, was die Gefahr durch Corona angeht, hat offenbar zumindest ein Spieler nicht erkannt. Lou Williams von den Clippers hatte zwar die Erlaubnis, für eine Beerdigung abzureisen, wurde aber in einem Stripklub gefilmt. Er beteuerte, nur zum Abendessen dort gewesen sein. Kein Notfall – die NBA schickte Williams zehn Tage in Isolation.

Mehr über Basketball lesen Sie hier.