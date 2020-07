Berliner NBA-Profi Wagner reizt das Spiel ohne Fans

Der Restart in der NBA rückt näher. Mit dabei der Berliner Moritz Wagner, dem die Isolation in Disney World mittlerweile gefällt.

Orlando. Angeln, Schwimmen, Tischtennis oder auch ein kurzer Abstecher zum eigens von der NBA gebauten Friseursalon. Es gibt in Disney World viele Möglichkeiten für die Basketballprofis, abgeschottet von der Außenwelt die Zeit totzuschlagen. Doch die Langeweile ist ohnehin bald kein Problem mehr, der Restart rückt näher.

Kommende Woche nimmt die nordamerikanische Profiliga im Resort in Orlando den Betrieb wieder auf, vorher absolviert jedes Team drei Testspiele. In der Nacht zum Donnerstag laufen die ersten „warmup games“, mit dabei sind die Washington Wizards um die beiden deutschen Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga.

Dass beim „Bubble-Ball“, beim Basketball in der Blase, kein Publikum dabei ist, sieht Wagner rein sportlich nicht als Problem. „Wir haben schon in leeren Trainingshallen gespielt, das ist nichts Neues“, sagte der Berliner nach dem Training am Montag. Die Situation habe sogar einen besonderen Reiz: „Ich finde es cool. Das pure Spiel steht im Vordergrund.“

Alle 346 Tests der NBA-Profis sind bislang negativ

Wagner weiß, dass eine besondere Herausforderung auf die Spieler wartet. „Wir müssen uns davon lösen, was wir vorher gemacht haben“, sagte der 23-Jährige, er meint damit die im März abgebrochene Hauptrunde. Es sei besser, die Spiele nach dem Neustart der Liga als „eine Art eigene Saison“ zu sehen.

Der Center, einer von fünf Deutschen in Orlando, hat sich im Kopf schon voll auf die ungewöhnlichen Umstände eingestellt. „Wenn du in einem Tief bist, sind da keine Zuschauer“, so der ehemalige Profi von Alba Berlin. Niemand könne von außen pushen, „wir müssen miteinander reden. Jeder wird eine Rolle und einen Einfluss haben.“ Anpassung sei enorm wichtig.

22 Mannschaften sind in Florida dabei, nur neun kommen aus dem Osten, darunter Washington. Die Wizards sind Tabellenletzter und müssen in acht Spielen versuchen, mindestens einen Platz gutzumachen. Wie immer schaffen es acht Teams aus jeder Conference ins Play-off.

Der NBA-Champion soll spätestens am 12. Oktober gekrönt werden, es könnte klappen, das Sicherheitskonzept greift bislang. Am Montag gab die Liga bekannt, das sämtliche 346 seit dem 13. Juli durchgeführten Coronatests negativ waren. Es läuft, manchen Profis gehen die Maßnahmen aber zu weit.

Dwight Howard wurde bereits verwarnt, weil er ohne Gesichtsmaske unterwegs war. „Wir werden doch jeden Tag getestet“, verteidigte sich der Center der Los Angeles Lakers: „Und es ist ja nicht so, dass es irgendwer auf uns übertragen kann. Wir sind in der Blase unter uns.“

Andere gehen mit den Einschränkungen entspannter um. „Alles ist gut“, betonte der Neuseeländer Steven Adams, Teamkollege von Nationalspieler Dennis Schröder bei Oklahoma City Thunder. „Es ist nicht hart, es ist nicht schwierig. Es ist richtig cool.“