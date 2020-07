Ben Lammers verstärkt Alba, Hermannsson geht

Foto: Edu Del Fresno / picture alliance / ZUMAPRESS.com

Berlin. Er ist die größte Verstärkung, die sich Alba Berlin bislang gesichert hat. 2,08 Meter groß ist der Mann, der den Basketball-Bundesligisten in der kommenden Saison auf der Center-Position bereichern wird. Name: Benjamin William Lammers, kurz Ben Lammers. Der US-Amerikaner kommt von Bilbao Basket in die Hauptstadt und erhält einen Dreijahresvertrag.

„Ben ist eine tolle Verpflichtung für uns, weil er perfekt zur Alba-Philosophie passt, junge Spieler mit Entwicklungspotenzial auf das nächste Level zu bringen“, freute sich Sportdirektor Himar Ojeda. Lammers hatte sich schon in der vergangenen Saison in Spaniens erster Liga (ACB) in den Vordergrund gespielt. Neben 7,8 Punkten und 4,8 Rebounds im Schnitt war der 24-Jährige zudem der beste Shotblocker der ACB mit 1,9 Blocks pro Partie – besser als Real Madrids Walter Tavares (1,7), erfolgreichster Shotblocker der Euroleague.

Lammers will bei Alba ein besserer Spieler werden

„Wir sind überzeugt, dass noch mehr in ihm steckt und dass er ein kompletter Euroleague-Spieler werden kann“, sagte Ojeda. Lammers soll bei Alba den abgewanderten Center Landry Nnoko (Roter Stern Belgrad) ersetzen und freut sich „auf die Chance nach Berlin zu kommen“, wie der Texaner in einer Vereinsmitteilung erklärte. „Albas Trainerstab ist dafür bekannt, Spieler gut zu entwickeln und ich hoffe dadurch in den kommenden Jahren ein besserer Spieler zu werden.“

Vor zwei Jahren hatte Lammers nach einem Studium an der Georgia Tech Universität und dem Abschluss als Maschinenbau-Ingenieur seine Profikarriere begonnen, war zum abgestiegenen Traditionsklub Bilbao gewechselt und führte die Spanier als Top-Rebounder (6,6) und zweitbester Scorer (10,2) direkt zurück in die erste Liga.

Neue Saison soll Anfang November starten

Nun will er beim deutschen Meister und Pokalsieger in Berlin Fuß fassen. Lammers ist nach dem Italiener Simone Fontecchio (übrigens „nur“ 2,03 Meter groß) Albas zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison. Außerdem soll mehreren Medienberichten zufolge auch der deutsche National- und Flügelspieler Louis Olinde (22) in die Hauptstadt wechseln.

Wann Albas Neue auf Korbjagd gehen können, steht auch seit Freitag fest. Die Bundesliga will ihren Spielbetrieb am 6. November wieder aufnehmen – mit Zuschauern, wenn es das erstellte Hygienekonzept zulässt. Bereits Mitte Oktober beginnt der BBL-Pokal, der direkt in vollem Umfang ausgespielt wird. Das Endspiel ist für Anfang November geplant.

Hermannsson zieht es nach Spanien

Nicht nur Alba und die Bundesliga feilen an der Zukunft. auch Martin Hermannsson, dessen Vertrag in Berlin zum Saisonende ausgelaufen war, hat sich nun verabschiedet. Der 25 Jahre alte Isländer wechselt zum spanischen Topklub Valencia und erhält beim Euroleague-Team einen Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr. Der Point Guard war vor zwei Jahren zu Alba gekommen und in der vergangenen Saison mit sechs Assists pro Spiel Berlins bester Vorbereiter.

