Giedraitis und Mason verlassen Alba Berlin

Berlin. Nur wenige Tage nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft richtet sich bei Alba Berlin der Blick in die Zukunft. Wie der Basketball-Bundesligist am Freitag mitteilte, werden Rokas Giedraitis und Makai Mason den Double-Sieger verlassen. Während Mason schon während des Meisterturniers nicht mehr zum Alba-Kader zählte, hatte Forward Giedraitis mit Einsätzen in neun von zehn Spielen großen Anteil am Titelgewinn. Der Litauer, der im Sommer 2018 in die Hauptstadt gewechselt war, soll sich mit dem spanischen Meister Saski Baskonia Vitoria einig sein.

Center Landry Nnoko, dessen Vertrag zum Saisonende ausgelaufen ist, hatte bereits Anfang der Woche bei Roter Stern Belgrad unterschrieben. Damit wird es immerhin mit dem US-Amerikaner und mit Giedraitis ein Wiedersehen geben. Die neuen Klubs der beiden Profis sind ebenso in der Euroleague vertreten wie Alba. Offen ist, wohin es Mason verschlägt. Und auch die Zukunft von Martin Hermannsson ist ungewiss. Der Vertrag de Isländers läuft ebenfalls aus.