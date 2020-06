Warum auf Alba ein spannender Sommer wartet

Berlin. Nur ein paar Stunden Schlaf, mehr waren es nicht. Und so saß Niels Giffey (29) am Montagmorgen nach der großen Titelsause von Alba Berlin mit kleinen Augen im ZDF-„Morgenmagazin“ und musste zugeben: „Die Entscheidung, hierherzukommen, war ein bisschen unüberlegt.“ Erst die Party im Zug von München nach Berlin, dann der Empfang von einigen Fans am Hauptbahnhof und schließlich noch eine durchfeierte Nacht in der Hauptstadt.

Als der Kapitän des neuen deutschen Basketball-Meisters um 8:25 Uhr in die Kamera blickte und vom Titel-Coup der Berliner erzählte, lagen schöne Momente hinter ihm. Schön emotional, schön aufregend, aber auch ganz schön anstrengend. Das war Giffey anzusehen. Das Turnier hatte Kraft gekostet, diese zehn Spiele innerhalb von 22 Tagen unter so ungewöhnlichen Umständen.

Der Lohn war der erste Meistertitel seit zwölf Jahren, das erste Double aus Meisterschaft und Pokalsieg seit 17 Jahren. Und die Gewissheit, dass sich die Konkurrenz aus München und Bamberg, die sich in genau diesen zwölf vergangenen Jahren die Titel geholt hatte, nun warm anziehen muss. „Wir haben in 30 Jahren 34 Finals erreicht, das finde ich beeindruckend“, sagte Albas Manager Marco Baldi (58) dem RBB.

Sechs Spieler haben keinen gültigen Vertrag mehr

Man habe sich bei Alba „in den letzten 30 Jahren zig mal neu erfunden, vielleicht nicht immer alles richtig gemacht, aber alles versucht“, bilanzierte er. „Und wenn sowas dann gekrönt wird, wie in diesem Jahr mit zwei Titeln, ist das einfach eine richtig große Freude.“ Diese sei dieses Mal aber ganz speziell und anders, „weil man sie körperlich gar nicht richtig ausleben kann. Deshalb geht sie direkt ins Herz, in die Seele.“

Und durfte dennoch ordentlich gefeiert werden – vorerst aber ohne die blau-gelbe Anhängerschaft. „Wir werden das mit unseren Fans in irgendeiner Form nachholen, wenn es irgendwann wieder geht“, sagte Baldi. Irgendwann, vielleicht zu Beginn der neuen Saison, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. Ob dann allerdings noch alle Spieler der Meister-Mannschaft in Berlin sind, darf bezweifelt werden.

„Nach dem Turnier stehen uns wieder spannende Zeiten bevor“, hatte Baldi schon nach dem zweiten Finalspiel gegen die Riesen Ludwigsburg am Sonntagabend (75:74) erklärt. „Wir werden noch viele Kopfschmerzen in den nächsten Tagen und Wochen haben – wahrscheinlich weniger wegen des Feierns, sondern weil wir in einer ungewissen Zeit leben.“ Sechs Spielerverträge laufen aus und auch die Zukunft von Trainer Aito Garcia Reneses ist offen.

Martin Hermannsson steht in Athen auf dem Wunschzettel

Während über den weiteren Werdegang von Shooting Guard Kenneth Ogbe (25), Power Forward Tyler Cavanaugh (26), Point Guard Stefan Peno (22) und Alba-Eigengewächs Tim Schneider (22) nur gemunkelt werden kann, sehen die Pläne von Landry Nnoko schon konkreter aus. Der 26 Jahre alte Center aus Kamerun soll bereits bei Roter Stern Belgrad und dem früheren Alba-Coach Sasa Obradovic unterschrieben haben.

Auch Martin Hermannsson hat das Interesse der europäischen Konkurrenz geweckt. Dem 25-Jährigen liegt offenbar eine Offerte von Panathinaikos Athen vor. Ob der isländische Point Guard, der seit 2018 in der Hauptstadt spielt, wirklich nach Griechenland wechselt, ist allerdings fraglich. Die Perspektive, Euroleague zu spielen, hätte Hermannsson dort wohl nicht – anders als bei Alba. Panathinaikos plant, Europas Eliteliga zu verlassen. Umtriebig ist der griechische Meister trotzdem.

Rokas Giedraitis soll ebenfalls auf dem Wunschzettel des Rekordklubs stehen. Der 27-jährige Litauer hat in Berlin aber noch ein Jahr Vertrag. Und Alba hat mit dem Double-Gewinn in dieser Saison auch recht schlagkräftige Argumente auf seiner Seite, um den einen oder anderen Spieler vom Bleiben zu überzeugen. Und vielleicht seinen Trainer.

Empfang beim Regierenden Bürgermeister am Mittwoch

„Er ist ‘ne Type. Ich glaube, er wird machen, worauf er in dem Moment Lust hat“, war sich Giffey sicher. „Er ist in einem Alter, wo er das wirklich nur macht, weil er Basketball extrem liebt. Er ist mehr ein Professor als ein klassischer Coach, er ist besonders.“ Der 73 Jahre alte Reneses hatte Alba in den vergangenen zwei Jahren in sieben von acht möglichen Endspielen geführt, den Basketball in Berlin weiterentwickelt und eine Mannschaft geformt, die ihrem Trainer bedingungslos folgt.

„Aito ist der optimale Trainer“, schwärmte Baldi, „er kann bei uns so lange bleiben, wie er will!“ Der Spanier selbst hielt sich sowohl bei den Feierlichkeiten als auch bei Aussagen zu seiner Zukunft zurück. Reneses postete bei Twitter nur ein Foto von seiner Meister-Medaille, die er zwei Plüsch-Kängurus – Maskottchen des Finalturniers – umgehängt hatte. Dazu der Satz: „Thank you so much to everybody.“

Etwas, was der spanische Coach wohl auch am Montagabend noch einmal kundgetan haben wird, als Alba abermals im kleinen, internen Kreis auf die erfolgreiche Saison anstoßen wollte. Am Mittwoch dann wartet der offizielle Empfang beim Regierenden Bürgermeister Michael Müller auf den aktuell einzigen deutschen Meister unter Berlins großen Bundesligisten.

Ein würdiger Abschluss, bevor sich Profis und Verantwortliche in die Sommerpause verabschieden. Wie lang jene sein wird, steht noch nicht fest. Die BBL plant einen Saisonstart spätestens Mitte Oktober. Möglichst mit Zuschauern. Dann dürften auch die Alba-Fans endlich ihre Meister zu Gesicht bekommen. Ausgeruht und startklar für einen erneuten Angriff auf die Bundesliga-Spitze.

