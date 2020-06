Alba Berlin: Basketball-Champion mit Sternchen

Trainer Aito Reneses (l.) und seine Unbezwingbaren von München: In seinem dritten Jahr in Berlin führte der Trainer Alba erstmals zur deutschen Meisterschaft.

Der neunte Meistertitel für Alba Berlin wird für alle Zeiten mit einem Sternchen versehen bleiben. Schließlich wurde er im Corona-Jahr gewonnen. Es war eine Saison unter am Ende sehr eigenartigen Bedingungen. Lange drohte ihr Abbruch, ähnlich wie im Handball, Eishockey oder Volleyball. Doch der harte Kern der Basketball-Bundesliga setzte sich mit seinem Willen durch, kreativer zu sein als andere. Mit ihrem tadellos funktionierenden Hygienekonzept inklusive Hotel-Quarantäne, was Nachahmer bis in die NBA findet, behielt die BBL Recht. Basketball in Deutschland ist der eine große Gewinner in der bayerischen Hauptstadt.