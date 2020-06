Alba Berlin bleibt für Oldenburg ein unlösbares Rätsel

Hier geblieben: Kenneth Ogbe (r.) und Martin Hermannsson (l.) versuchen mit vereinten Kräften, den Oldenburger Tyler Larson am Wurf zu hindern.

Berlin. Sie waren so optimistisch. Obwohl Alba Berlin sich über die Jahre zu einer Art Angstgegner für die Baskets Oldenburg entwickelt hat. Vor dem ersten Halbfinale hatte Trainer Mladen Drijencic kämpferisch verkündet: „Wir haben schon gezeigt, wie man Alba schlagen kann.“ Sein Optimismus bezog sich auf einen 93:88-Sieg Anfang Februar in der Bundesliga. Und auf die erste Halbzeit des schließlich doch 67:89 verlorenen Pokalfinales Ende desselben Monats. Da führten die Niedersachsen nämlich noch 43:40. Doch wann immer es wirklich drauf ankommt, müssen sie sich geschlagen geben. Wie am Montagabend.