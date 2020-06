Schöne Erinnerung: Beim letzten Aufeinandertreffen am 16. Februar gewannen Martin Hermannsson (l.) und Alba Berlin gegen Rasid Mahalbasic und die Baskets Oldenburg das Pokalfinale.

Berlin. Kann es einen angenehmeren Gegner für Alba Berlin geben als die Baskets Oldenburg? Noch nie haben die Norddeutschen ein entscheidendes Spiel gegen den Klub aus der Hauptstadt gewonnen, sei es im Meisterschafts-Play-off oder Pokal. Im Halbfinale des Finalturniers in München kommt es nun erneut zu diesem Basketball-Evergreen. Am Montag und am Mittwoch (jeweils 20.30 Uhr, Magentasport) muss sich allerdings zum ersten Mal erweisen, wer nach zwei Spielen der Bessere ist.