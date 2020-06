Alba muss im Rhythmus bleiben

München. Stefan Peno hatte alles im Griff. Nicht nur beim klaren 93:68-Erfolg im ersten Viertelfinalspiel gegen die BG Göttingen, auch später am Grill. Nachdem Alba Berlin am Donnerstagabend beim Finalturnier-Turnier der Basketball-Bundesliga in München einen großen Schritt Richtung Halbfinale gemacht hatte, war als Belohnung Barbecue angesagt. Mit Peno als Grillmeister.

Ein wenig Feiern war erlaubt, schließlich gehen die Berliner jetzt mit viel Selbstbewusstsein in das Rückspiel an diesem Sonnabend (16.30 Uhr, Magentasport). „Natürlich werden wir in die nächste Runde kommen, das ist allen klar, und da müssen wir jetzt nicht irgendwas erzählen“, sagte Manager Marco Baldi. Alba könnte sich nach dem deutlichen Erfolg sogar eine Niederlage mit 24 Punkten leisten.

Alba-Manager Baldi fordert auch im Rückspiel volle Konzentration

Zu unnötigen Spannungsmomenten wollen es die Berliner aber nicht kommen lassen. „Es darf gar nicht erst heikel werden“, forderte Nationalspieler Johannes Thiemann. Auch im zweiten Spiel soll es also höchste Intensität geben, um den Rhythmus zu halten. „Wichtig ist, dass man in solchen Spielen trotzdem voll reingeht. Wir müssen das mit allem, was man hat, angehen. Wir sind nicht in so einer Situation, dass wir irgendetwas rausnehmen können“, sagte Baldi. Der Manager sieht die Entwicklung in diesem Turnier noch lange nicht abgeschlossen. „Wir wollen und müssen weiterwachsen, wenn wir hier bis zum Ende mitspielen wollen.“

Deshalb geht es im zweiten Spiel auch weniger um das Resultat als um die spielerische Entwicklung. „Man kann durch solche Spiele auch was verlieren. Nicht im Resultat, sondern in der Form“, mahnte Baldi. Der Manager fürchtet, die erzielten Fortschritte könnten mit einem Schlendrian wieder verloren gehen. „Da müssen wir sehr behutsam sein“, forderte er.

Alba-Trainer Reneses schont einige Leistungsträger

Im ersten Spiel gegen Göttingen überzeugte Alba zumindest drei Viertel des Spiels, wobei Trainer Aito Garcia Reneses auch einige Leistungsträger schonte. „Wir haben gut gespielt, hatten sehr viel Fluss und Freude im Spiel. Aber das Spiel war natürlich kein großer Gradmesser“, sagte Baldi. Die Dominanz der Berliner sah der Manager neben der individuellen Klasse auch im Mannschaftsspiel. „Unser Vorteil muss unsere Geschlossenheit sein. Da sind wir, glaube ich, weiter als viele andere. Das Team ist über drei Jahre gebaut. Sie sind im Laufe der Jahre immer mehr zusammengekommen, man sieht das, auch spielerisch“, sagte Baldi.

Im letzten Viertel ließ es der deutsche Pokalsieger dann allerdings schleifen, eine zwischenzeitliche 46-Punkte-Führung schrumpfte noch fast um die Hälfte. „Da haben wir etwas die Konzentration verloren. Für das Spiel war das vielleicht nicht so gravierend, aber in Zukunft müssen wir das besser machen“, sagte Aufbauspieler Peno. Ob das auch für seine Künste am Grill gilt, ist nicht überliefert.

