Alba macht großen Schritt Richtung Halbfinale

Berlin. Drei Viertel lang war es eines jener Spiele, in denen der einen Mannschaft scheinbar alles gelingt und der anderen gar nichts: Im Viertelfinal-Hinspiel bei der Basketball-Meisterrunde in München gewann Alba Berlin gegen die BG Göttingen 93:68 (52:29). Erst in den letzten zehn Minuten betrieben die Niedersachsen Schadensbegrenzung. Das Rückspiel am Sonnabend (20.30 Uhr, Magentasport) ist dennoch nur Formsache, die Berliner können mit dem Halbfinale planen.

Alba ließ in keinem Moment Zweifel daran aufkommen, dass die Erfolgsserie von bisher vier Siegen in vier Spielen ausgebaut werden sollte. Obwohl Martin Hermannsson wegen einer Rückenverletzung ebenso geschont wurde wie Center Landry Nnoko, von dem allerdings keine Blessuren überliefert sind. Egal, auch mit Stefan Peno und Tyler Cavanaugh an ihrer Statt dominierten die Berliner nach Belieben.

Peyton Siva ragt bei Alba Berlin heraus

Angeführt vom sehr treffsicheren und perfekt Regie führenden Peyton Siva (13 Punkte/5 Assists vor der Pause) lag Alba immer vorn. Zwei 10:0-Läufe in der ersten Halbzeit brachten in der 16. Minute eine 41:20-Führung. Klar überlegen waren die intensiv verteidigenden Berliner in allen Belangen, Göttingen schwächte sich durch viele Ballverluste. Der Favorit traf gut aus der Distanz, dominierte bei den vom Brett abspringenden Bällen. Als mit dem Pausensignal auch noch ein Dreier von Jonas Mattisseck von der Mittellinie im Korb der BG einschlug, wurde klar: Die wackeren Niedersachsen würden an diesem Nachmittag hoch verlieren.

Nach dem Wechsel wurde es zeitweise zum Debakel für den Außenseiter. Diesmal gab es sogar einen 20:0-Lauf Albas zum 72:32 in der 26. Minute. Trainer Aito Garcia Reneses gab all seinen Profis viel Einsatzzeit, spielte vorübergehend mit fünf Deutschen, ohne dass Göttingen dies nutzen konnte. Es war ein Schaulaufen, die BG schien sich aufgegeben zu haben. Doch als die Berliner in ihrer Intensität nachließen, entschied Göttingen den Schlussabschnitt mit 30:15 für sich.

„Das ärgert mich schon, dass wir unseren hohen Vorsprung am Ende leichtfertig hergegeben haben“, sagte Albas Jüngster Malte Delow. Dem Ex-Berliner Bennet Hundt in Reihen des Außenseiters ist trotzdem klar: „Im zweiten Spiel müssen wir auf ein Wunder hoffen.“ Beste Alba-Werfer neben Siva (15) waren Cavanaugh (13), Niels Giffey und Luke Sikma (je 11).

Bayern München steht dicht vor dem Aus

Tags zuvor ist die größte denkbare Sensation des Turniers ein Stückchen nähergerückt. Im Viertelfinal-Hinspiel besiegten die Riesen Ludwigsburg den Titelverteidiger Bayern München mit 87:83 (36:42). Es war für die Gastgeber der Veranstaltung im Audi Dome bereits die dritte Niederlage im fünften Spiel – Souveränität sieht anders aus. „Vier Punkte Differenz sind gar nichts. Wir müssen fokussiert sein auf das zweite Spiel“, sagte Bayern-Center Leon Radosevic zwar trotzig. Doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass sein Team bisher die größte Enttäuschung des Turniers darstellt.

Trotz eines erstklassig besetzten Kaders fehlt es immer wieder an mannschaftlicher Geschlossenheit. So ließen sich die Münchner einen Elf-Punkte-Vorsprung von engagiert kämpfenden Ludwigsburgern abjagen. Wenn die Bayern im zweiten Halbfinale an diesem Freitag (16.30 Uhr, Magentasport) nicht das Aus erleben wollen, müssen sie sich besonders im Reboundverhalten steigern, Ludwigsburg eroberte 17 Offensivrebounds, und dürfen sich nicht so viele Ballverluste (17) erlauben. „Allerspätestens jetzt wird es Zeit, das zu ändern“, erkannte der NBA-erfahrene Bayern-Star Paul Zipser. Allerdings: Sonst wäre es zu spät.

