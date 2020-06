Alba übt im Endspiel fürs Play-off

Lufthoheit wie hier von Martin Hermannsson war nicht das einzige Plus Alba Berlins beim klaren Sieg über Vechta. Gegen Ludwigsburg wird das Siegen kaum so leicht fallen.

Berlin. Es wird reichlich gezockt dieser Tage beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga in München. Allerdings nur im Leonardo Royal, dem Hotel, in dem die zehn teilnehmenden Mannschaften unter strengsten Hygiene- und Sicherheitsregeln ihre freie Zeit verbringen. Sei es am Golfsimulator, beim Tischtennis oder schlicht beim Kartenspiel. Auf dem Spielfeld nebenan im Audi Dome ist Zocken dagegen keine Option, jedenfalls nicht, wenn es um die günstigsten Ausgangspositionen für das am Mittwoch beginnende Play-off geht.