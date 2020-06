Alba Berlin siegt auch ohne Sikma klar gegen Vechta

Berlin. Alba Berlin steht vor seinem ersten Endspiel beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga in München. Die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses gewann auch ihr drittes Gruppenspiel gegen Rasta Vechta mit 102:72 (58:31) und kämpft am Montag (20.30 Uhr, Sport1 und Magentasport) als Tabellenführer gegen die ebenfalls unbezwungenen Riesen Ludwigsburg um Platz ein in Staffel B.

In der Partie gegen Vechta verzichtete Reneses auf seinen wichtigsten Spieler Luke Sikma und nahm anstelle des US-Amerikaners dessen Landsmann Tyler Cavanaugh in die Rotation. Der spanische Coach forderte von seinem Team vor allem eines: „Eine bessere Verteidigung.“ Daran hielten sich die Berliner zumindest in der ersten Halbzeit, in der sie die Niedersachsen pausenlos unter Druck setzten.

Peyton Siva bei Alba mit 16 Punkten bester Werfer

Bei zeitweise über 30 Punkten Vorsprung und ständigen Wechseln ließ die Konzentration allerdings etwas nach. Dafür lief die Offensivmaschine Albas ununterbrochen hochklassig. Den „Hunderter“ machte Jonas Mattisseck (insgesamt 11 Punkte) mit einem Dreipunktewurf perfekt. Nach besser trafen Peyton Siva (16/7 Assists), Rokas Giedraitis (15) und Landry Nnoko (14/8 Rebounds). Ebenfalls auf elf Punkte kam Kapitän Niels Giffey.

