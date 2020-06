Bayer beendet das Saarbrücker Märchen

Völklingen. Natürlich durften die obligatorischen T-Shirts auch dieses Mal nicht fehlen. Schon vor dem Abpfiff des ersten DFB-Pokal-Halbfinals hatten die Ersatzspieler von Bayer Leverkusen die roten Hemden übergestreift, die vom Einzug ins Endspiel des nationalen Cup-Wettbewerbs künden.

In den gut 90 Minuten zuvor hatte der Bundesligisten mit der Dominanz eines entschlossenen Topteams das Pokal-Märchen des 1. FC Saarbrücken schon vor dem letzten Kapitel beendet. Der Fußball-Bundesligist gewann das Halbfinale 3:0 (2:0) beim ersten Viertligisten, der jemals das Halbfinale erreicht hat. Bayer steht zum vierten Mal im Endspiel – erstmals seit 2009 – und greift nach seinem zweiten Titel.

Moussa Diaby (11.), Lucas Alario (19.) und Karim Bellarabi (58.) trafen für den Pokalsieger von 1993, der im Finale am 4. Juli in Berlin auf Bayern München oder Eintracht Frankfurt trifft, die sich am Mittwoch gegenüberstehen (20.45 Uhr, ARD). Zudem ist Bayer eine Prämie von über drei Millionen Euro sicher. Dagegen ist der FCS beim vierten Anlauf zum vierten Mal an der letzten Hürde vor dem Endspiel gescheitert.

Saarbrückens Trainer Kwasniok ärgert sich über erste Halbzeit

Dennoch haben die Saarländer, die nach dem Saisonabbruch der Regionalliga Südwest als Aufsteiger in die Dritte Liga feststehen, deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Durch den Siegeszug des Bundesliga-Gründungsmitglieds, dem Jahn Regensburg, der 1. FC Köln, der Karlsruher SC und Fortuna Düsseldorf zum Opfer gefallen waren.

„Mich hat gestört, dass wir nicht eklig genug waren“, sagte Saarbrückens Trainer Lukas Kwasniok, „aber die Spieler waren selbst in der Pause enttäuscht, dass wir diese ersten 20, 25 Minuten nicht überstanden haben.“

Beim Geisterspiel im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen bestimmte Leverkusen wie erwartet das Geschehen. Die Saarbrücker, die nach jahrelangen Bauarbeiten am Ludwigspark zu Beginn der neuen Saison wohl in ihr Heimatstadion zurückkehren können, versuchten es mit gelegentlichen Nadelstichen.

„Ich bin ganz ehrlich: Mir war es egal, wie wir das Spiel gestalten. Wichtig war nur, dass wir ins Finale kommen, davon träumt jeder Sportler. Da geht es in einem Spiel um alles“, sagte Leverkusens Kerem Demirbay.