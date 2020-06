Beim Meisterturnier der Basketball-Bundesliga in München lief Alba lange den Frankfurt Skyliners hinterher, gewann am Ende aber 81:72.

Berlin. Ist das sogenannte Meisterturnier vielleicht in Wahrheit ein Außenseiterturnier? So scheint es beinahe nach den ersten Partien bei der finalen Veranstaltung der Basketball-Bundesliga. Eine Pleite setzte es am ersten Tag für Titelverteidiger Bayern München, und auch Alba Berlin, vermeintlich der größte Herausforderer der Gastgeber, tat sich erstaunlich schwer, ehe der 81:72 (37:39)-Auftakterfolg gegen die Frankfurt Skyliners unter Dach und Fach war.