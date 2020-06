Alba freut sich auf ein Stück Normalität und Peno

In München kämpft Alba Berlin vom kommenden Sonnabend an um den Meistertitel. Mit Stefan Peno, der wieder einsatzbereit ist.

Berlin. Als Luke Sikma vor rund zwei Wochen zum ersten Mal nach monatelanger Corona-Pause die Trainingshalle in der Schützenstraße betrat, fühlte er sich gleich wohl. „Es war gut, die Lockerroom-Atmosphäre wieder zu haben“, sagt der US-Amerikaner. Beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin herrscht meistens eine gute Stimmung, es wird gescherzt und gelacht, obwohl die Umstände in diesen Zeiten auch für Leistungssportler alles andere als komisch sind.

Aber als der Klub seine Profis rief nach dem Beschluss der Liga, die Saison mit einem Finalturnier vom 6. bis 28. Juni zu einem halbwegs geordneten Ende zu bringen, sind doch fast alle aus den USA, Litauen, Island oder Schweden zurückgekehrt. Der Litauer Rokas Giedraitis nahm sogar 19 Stunden auf einer Ostseefähre in Kauf, weil er anders nicht von zu Hause wegkam. 15 Alba-Spieler werden nun am Freitag mit dem Bus nach München reisen. Nur Makai Maison, der laut Vereinsangaben aus familiären Gründen in den USA blieb, und der nach einer Verletzung nicht vollständig kurierte Tim Schneider fehlen.

Alle freuen sich bei Alba über Penos Rückkehr

Dafür ist Stefan Peno wieder in der Mannschaft. „Stefan hat die vergangenen zwei Wochen mit uns trainiert“, bestätigt Sikma. Der Serbe hat seit Anfang Februar 2019 kein Spiel bestritten; eine schwere Knieverletzung warf den Spielmacher immer wieder zurück. „Das ist echt cool“, freut sich Center Johannes Thiemann, „Stefan war ja immer da, sei es bei Wurf- oder Kraftübungen. Nur Teamtraining ging eben nicht. Es ist schön, dass er wieder dabei ist.“

So hat alles seine zwei Seiten – Peno konnte wenigstens einen Vorteil aus der Situation ziehen. Das Programm, das ihm und seinen Kollegen bevorsteht, hat es in sich. Zehn Mannschaften spielen in München in einem Turnier den Meister aus. Zunächst in zwei Fünfergruppen (einmal jeder gegen jeden), danach mit Viertel-, Halbfinale und Finale, immer mit Hin- und Rückspiel. So müssen also die Finalisten in drei Wochen zehn Partien bestreiten – anstrengend, doch im Basketball nichts völlig Fremdes.

Teams werden von der Außenwelt abgeschottet

Wobei natürlich die Umstände außergewöhnlich sind. Eine zerrissene Saison wie diese hat noch keiner der Spieler erlebt. Die Angst vor einer Infektion, trotz des ausgefeilten Hygienesystems, lässt sich auch nicht ganz aus dem Kopf verdrängen. Wobei die je 22 Spieler, Trainer und Betreuer aller zehn beteiligten Klubs ständig kontrolliert und in einem einzigen Hotel quasi komplett vor der Außenwelt abgeschottet werden.

Es ist kein Geheimnis, dass nicht jeder glücklich darüber war, wie diese Saison beendet wird. Andererseits: Dass ein Stück Normalität zurückkehrt – und das ist für Basketball-Profis, Basketball zu spielen – finden alle gut. Und Alba ist zuversichtlich wie immer, wenn man Luke Sikma glaubt. Der Amerikaner sagt: „Wir fahren da jetzt hin und versuchen, den Titel zu holen.“ Nach dem Pokalsieg im Februar wäre es der zweite in diesem Jahr. Thiemann findet: „Der Cup, um den es da geht, hat seinen Wert. Man wird da jedenfalls nicht nur Corona-Meister.“

