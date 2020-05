Albas Traum vom Titel lebt

Berlin. Die Erleichterung bei Alba Berlin war groß. Am Dienstagmittag segnete Bayerns Landesregierung das Hygiene- und Sicherheitskonzept der Basketball Bundesliga (BBL) für das geplante Finalturnier in München ab, damit ist die Austragung gesichert. Jetzt geht es darum, schnell den Zeitplan und die Details zu finalisieren - das Event soll bereits am 6. Juni starten.

„Wir freuen uns, dass die Behörden dem Konzept der BBL zugestimmt haben“, sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi. „Ein Finalturnier ohne Zuschauer in der Halle ist weit weg von dem, wie wir uns die Ausspielung der deutschen Meisterschaft wünschen. Dennoch sind wir voller Hoffnung und Zuversicht, dass Spieler, Trainer, Betreuer und alle anderen Mitwirkenden den Fans ein sportlich aufregendes Finalturnier bieten und ein würdiger Meister 2020 gekürt wird.“ Alba, beim Saison-Abbruch aufgrund der Coronavirus-Pandemie Vierter in der Tabelle hinter den Bayern, Ludwigsburg und Crailsheim, darf sich damit weiter Hoffnungen auf den Titelgewinn machen.

Alba will das Beste aus der Situation machen

„Wir müssen nun so schnell wie möglich in das Mannschaftstraining einsteigen und die ausländischen Spieler integrieren, die derzeit noch in Quarantäne sind, damit wir bis zum Turnier unseren bestmöglichen Basketball spielen können“, sagte Alba-Trainer Aito Reneses. Berlins Kapitän Niels Giffey ist voller Vorfreude: „Ich bin gespannt, wie das Turnier in München laufen wird. Wir werden versuchen, das Bestmögliche aus der Situation zu machen.“

Am 7. Mai hatte die BBL ihr 42-seitiges Konzept für das Turnier mit zehn Mannschaften eingereicht. Es ist teilweise etwas strenger als das der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Bundesliga und die Zweite Liga, welches bislang gut funktioniert. So sollen in der BBL etwa Spieler, Betreuer sowie Schiedsrichter abgeschottet werden und laut Geschäftsführer Stefan Holz keinen Kontakt „außerhalb dieser Blase“ haben. Eingesperrt werde aber niemand, als Gruppe dürften alle rausgehen, wenn sie unter sich blieben.

Beim Saisonfinale wird zunächst in zwei Fünfergruppen im Modus jeder gegen jeden gespielt. Das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale werden als Hin- und Rückspiel ausgetragen. Während des Turniers werden die beteiligten Personen in eine aktive und eine passive Gruppe unterteilt, die stets voneinander getrennt sein sollen. Jede Mannschaft kann bis zu 22 Aktive benennen, die in einem abgeschlossenen System im Hotel wohnen und in hoher Frequenz getestet werden.

Magentasport überträgt das Finalturnier in München

Der Pay-TV-Kanal Magentasport zeigt das Finalturnier der BBL. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, überträgt es alle 36 Spiele des Events in München live. An den 23 Turniertagen hat Magentasport somit rund 90 Stunden Live-Sport im Programm. Zusätzlich ist eine ausführliche Hintergrund-Berichterstattung mit Highlights und Analysen geplant.