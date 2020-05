Alba-Kapitän Giffey sendet Hilferuf an die Basketball-Liga

Berlin. Niels Giffey und Akeem Vargas machen sich Sorgen. Wie groß ist die Verletzungsgefahr? Wie belastend die dreiwöchige Quarantäne? Fragen, die den vielfachen Nationalspielern beim Gedanken an eine baldige Fortsetzung der Basketball-Bundesliga (BBL) durch den Kopf schwirren.

Viele Profis fühlen sich bislang nicht ausreichend in die Planungen für die Saisonfortsetzung eingebunden und haben sich in einem Brief an die Ligaspitze der BBL um Geschäftsführer Stefan Holz gewandt. „Es ist eine klare Frustration zu spüren“, sagte Kapitän Giffey (28) von Pokalsieger Alba Berlin der „Süddeutschen Zeitung“.

Bis zum 18. Mai muss Genehmigung der Politik vorliegen

Liga-Boss Holz nimmt derlei Aussagen sehr ernst. „Dass sich die Spieler jetzt an die BBL wenden, verstehe ich als eine Art Hilferuf“, sagte er. Gemeinsam mit den Vereinen wolle er Gespräche suchen und die Spieler überzeugen. Zudem brauchen die Liga-Verantwortlichen bis zum 18. Mai eine Zustimmung der zuständigen Behörden, bei denen sie am Donnerstag ihr Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt hatten.

Erst dann können bis Ende Juni drei Wochen lang Geisterspiele in zwei Fünfergruppen mit anschließenden Finals ausgetragen werden. Durch den eng getakteten Spielplan mit bis zu zehn Partien für den späteren Meister und Vizemeister sieht Giffey „ein ganz großes Verletzungspotenzial“. Der Berliner trainiert ebenso wie alle anderen Profis gerade nur individuell.

Ex-Berliner Vargas bezweifelt, dass sich alle an Isolation halten

Hinzu kommt, dass während dieser Zeit alle Teams in einem Hotel im Spielort München zusammengezogen werden sollen, um die Infektionsgefahr von außen zu bannen. Der frühere Alba-Profi Vargas (30, jetzt Frankfurt Skyliners) hat Zweifel, ob das gelingen kann. „Für mich ist es schwer vorstellbar, dass bei 200 Leuten keiner den Drang verspürt, mal auszubrechen und sich eine Cola an der nächsten Ecke zu holen“, sagte er der „FAZ“.

Und auch Giffey sieht „ein großes Problem in der Gesamtidee, für drei Wochen in einem Hotel eingesperrt zu sein, und das möglicherweise im folgenden Monat wegen der Euroleague gleich noch einmal.“ Denn auch die europäische Königsklasse erwägt ähnliche Planungen wie die BBL.