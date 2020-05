Berlin. Am Montag beschloss die Basketball-Bundesliga (BBL), ihr geplantes Finalturnier im Juni in München auszurichten. Ein Gespräch mit Alba Berlins Sportdirektor Himar Ojeda (47) über seine Vorfreude darauf, die Probleme, die vorher zu lösen sind und den „Fall Kalou“.

Es könnte bald wieder losgehen mit dem Basketball, Herr Ojeda. Freuen Sie sich darauf?

Himar Ojeda: Ja, sicher. Wir hätten das Turnier auch gern in Berlin gehabt. Es gab vier gleichwertige Bewerbungen, das Gremium hat sich einstimmig auf München verständigt. Nun freuen wir uns auf München.

Was macht Sie optimistisch, dass dieses Turnier überhaupt stattfindet? Am Mittwoch entscheidet die Politik zunächst über die Fortsetzung der Fußball-Bundesligen. Aber da gab es zuletzt harte Kritik nach einem Facebook-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou, weil man sieht, dass die Hygieneregeln in der Kabine nicht eingehalten wurden.

Die Entscheidung dafür liegt bei den Behörden. Mehr oder weniger hofft der Basketball in Deutschland, dass unsere Saison auch fortgesetzt werden kann, wenn es im Fußball gestattet wird. Ich denke, das Konzept der DFL ist sehr professionell und sehr gut vorbereitet. So wie das Konzept der BBL ebenfalls sehr professionell und detailliert sein wird. Den Vorfall bei Hertha möchte ich nicht kommentieren. Klar ist: Wenn das Vertrauen der politisch Verantwortlichen enttäuscht wird, egal von wem, dann schadet das unser aller Bestrebungen.

Angenommen, das Turnier findet wie geplant statt: Welche Probleme muss Alba dann zunächst lösen? Die Spieler zurück nach Berlin zu holen?

Wir bereiten gerade alles so weit es geht vor, um die Spieler kurzfristig zurückholen zu können. Und dann beginnen wir zu trainieren, sobald es möglich ist.

Wer ist denn nicht in Berlin? Bekannt war das bisher von Luke Sikma, Peyton Siva und Martin Hermannsson.

Das sind außerdem noch Makai Mason, Tyler Cavanaugh und Marcus Eriksson.

Was unterscheidet das Basketball-Konzept in der Corona-Krise besonders von dem der DFL, also der Fußballer?

Wir brauchen zum Beispiel viel weniger Personen im Umfeld eines Spiels. Im Fußball sollen es ja an die 300 sein, bei uns wären es wohl eher unter 100, die man braucht, das zu organisieren: Spieler, Staff, die Leute am Anschreibetisch und vom Fernsehen. Und während die Bundesliga bei allen Klubs spielen will, soll die Basketball-Saison an einem Standort zu Ende gespielt werden.

Wie gefährlich ist es für die Spieler, nach so einer langen Trainingspause zu spielen?

Ich glaube, das wird unser größtes Risiko. Wir brauchen unbedingt Zeit, die Spieler physisch und psychisch vorzubereiten. Sie müssen ja erst wieder in einen Rhythmus finden, um zu spielen, einen Wettkampf zu bestreiten. Dann sollen sie schließlich bei hundert Prozent sein. Unser Coach Aito fordert das in jedem unserer Gespräche. Er braucht Zeit. Es ist etwas anderes, zu trainieren oder einen richtigen Wettkampf zu haben.

Sie sind Spanier, wie die meisten aus der Alba-Trainercrew. Waren Sie während der Corona-Krise in der Heimat?

Nein, wir sind hiergeblieben. Natürlich hatte ich Kontakt zu meiner Familie dort, es war eine schwere Zeit, weil sie ihre Häuser zwei Monate nicht verlassen durften, anders als hier in Deutschland. Aber alle sind gesund geblieben. Wir sind glücklich darüber.

Was haben Sie gemacht in der Basketball-freien Zeit?

Wir haben mit den Trainern vieles vorbereitet für unser Jugendprogramm. Auch für die Zeit, wenn die Saison in der BBL wieder startet. Aber ich hatte auch mehr Zeit für meine Familie, weil ich nicht reisen musste. Das habe ich sehr genossen.

Aito ist auch hiergeblieben?

Ja, bestimmt hat er fotografiert an Orten, wo nicht viele Menschen unterwegs sind. Das liebt er ja.

Was glauben Sie, was wird diese Krise mit dem Basketball machen?

Sie wird sicher nichts Gutes bewirken. Wir als Alba leiden sehr darunter. Obwohl wir für viele ein Beispiel sind, sogar in der Euroleague, wie wir unser Ticketing gestalten, unser Sponsoring, unsere Nachwuchsarbeit. Aber wir haben keinen großen Fußballklub im Rücken, der uns auffängt, auch keinen Mäzen, der kurz mal in sein pralles Portemonnaie greift, um das Problem zu lösen. Wir generieren unser Budget am Markt. Deshalb setzt uns diese Krise sehr zu.

Ist es so schlimm, dass Sie sich sogar um den Fortbestand von Alba Berlin Sorgen machen müssen?

Marco (Baldi, Alba-Geschäftsführer, d.Red.) ist Manager des Klubs von Anfang an. Er hat bei null angefangen, alles mit aufgebaut und bisher jede Krise überstanden – obwohl es so eine noch nie gab. Wir bekommen das schon irgendwie hin, denn wir haben eine große Community um uns herum, die über viele Jahre aufgebaut wurde. Wir halten zusammen. Vielleicht werden wir gezwungen sein, ein oder zwei Schritte zurückzugehen. Aber ich bin mir sicher, dass Alba über die Krise hinaus existieren wird.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.