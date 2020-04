Berlin. Die Entscheidung ist gefallen. Die Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) wird sportlich zu einem Ende gebracht. Zehn der 17 Teams werden an einem Ort in einem Play-off mit anschließendem Halbfinale und Endspiel um die Meisterschaft spielen. Auch Alba Berlin ist dabei. Im Interview mit der Morgenpost spricht Manager Marco Baldi über Entscheidungsfindung, die Chancen für den Basketball und darüber, ob das Turnier auch in Berlin stattfinden könnte.

Berliner Morgenpost: Herr Baldi, mit welchem Gefühl blicken Sie auf die Entscheidung, die Saison der Basketball-Bundesliga mit zehn Teams fortzusetzen?

Marco Baldi: Mit einem guten. Weil zwei Dinge gelungen sind. Ich finde das Ergebnis richtig und finde es genauso wichtig, dass alle hinter dem Ergebnis stehen. Einige werden ja den Spielbetrieb fortsetzen, wenn es denn genehmigt wird und andere nicht. Und dass wir das unter einen Hut bekommen haben und alle dieses Konzept mittragen, halte ich für ein sehr gutes Ergebnis.

Wie muss man sich die Entscheidungsfindung vorstellen? Wurden verschiedene Szenarien diskutiert oder war der jetzige Weg recht schnell klar?

Nein, es wurden verschiedene Szenarien diskutiert. Es gab vor dem Meeting schon jede Menge Positionspapiere, mit denen man sich auseinandersetzen konnte, um sich eine Meinung zu bilden. Und natürlich stand wie bei anderen Ligen auch im Raum, dass man die Saison abbricht. Innerhalb der Liga gab es Klubs, die den Betrieb unbedingt einstellen wollten und andere sahen das anders. Man muss auch sagen: Anders als im Fußball rechnet sich das wirtschaftlich kurzfristig nicht, wenn wir die Saison fortsetzen. Das war für einige Klubs sicherlich der Grund zu sagen, dass die Fortsetzung keine Option für sie ist.

Können Sie das näher erläutern? Sie sagen, dass sich die Fortsetzung kurzfristig nicht rechnet. Welche Chancen sieht der Basketball dann in der Maßnahme?

Ich bin mir völlig im Klaren darüber, dass Basketball im Moment nicht das Wichtigste ist. Auf der anderen Seite ist es aber ein Gebot der Stunde, dass man auch versucht, für seine Sache einzustehen. Wir haben zig Basketballspielerinnen, Basketballspieler, Fans, Partner, die eng und leidenschaftlich mit uns verbunden sind. Wenn wir uns nicht für unsere und deren Belange einsetzen, wer macht das dann? Das ist unsere Kernkompetenz und die wollen wir versuchen, anzuwenden. Nicht auf Teufel komm raus oder mit Ignoranz bezüglich der aktuellen Situation. Sondern ganz im Gegenteil. Mit viel Energie und Kreativität, um so den kleinen Handlungsspielraum zu nutzen, den es gibt, und dann zu sehen, ob man die Saison doch noch sportlich abschließen kann. Ob es denn weitergeht, werden am Ende nicht wir entscheiden, sondern Behörden und Experten. Es ist völlig klar, dass wir uns an die Vorgaben halten werden.

Im Eishockey und Handball wurde ähnlich leidenschaftlich um die Saisonfortführung gekämpft. Dort wurde aber gesagt, dass Spiele ohne Zuschauer nicht darstellbar sind. Warum bekommt der Basketball das hin?

Es gibt für alle Entscheidungen Vor- und Nachteile, jede Liga hat ihre spezifischen Voraussetzungen. Aber ich bin froh, dass sich die BBL so entschieden hat. Derzeit haben alle zu kämpfen. Das machen wir auch. Ich sehe nicht, dass die BBL davon wahnsinnig profitiert, auch wenn andere Ligen ihre Saisons schon beendet haben. Wir werden wohl kaum Abertausende von Fans hinzugewinnen. Ich glaube eher, dass sich die bestehenden Fans und Partner darin bestätigt sehen, Anhänger unseres Sports zu sein.

Was bislang noch gar nicht diskutiert wurde, ist das Hygienekonzept. Wie sieht der Plan aus? Müssen die Spieler in Quarantäne, werden alle in einem Hotel untergebracht, was ist mit Corona-Tests?

Das ist sehr stark angelehnt an den Fußball. Die DFL hat da bereits sehr detaillierte Vorarbeit geleistet, von der wir absolut profitieren können. Man guckt natürlich auch über die Grenzen. Die spanische Basketball-Liga hat ja etwas Ähnliches beschlossen wie wir. Aber ja, es wird alles an einem Ort sein, es wird Quarantäne geben, es wird getestet werden. Die Details sind in Arbeit, das machen Experten. Teilweise auch Experten, die bei der DFL wichtige Beiträge geleistet haben. Es wird aber sicherlich Spezifika geben, auch weil wir in einer Halle und nicht unter freiem Himmel spielen. Wenn wir die Saison bis zum 30. Juni beenden wollen, benötigen wir bis zum 18. Mai eine Entscheidung, damit wir die Logistik für Rückreisen, Quarantäne, Mannschaftstraining, sofern es genehmigt werden sollte, etc. planen können.

Wie viel werden all diese Hygienemaßnahmen kosten?

Die Kosten wird erstmal die Liga tragen. Ich kann keine konkrete Zahl nennen. Aber die Liga ist eine Vereinigung der Klubs. Und am Ende werden Gewinne und Verluste auf die Vereine umgelegt.

Angenommen es geht weiter und es gibt entsprechende Zahlungen aus der TV-Vermarktung, von Sponsoren. Gehen die an die gesamte Liga oder werden die sieben Mannschaften, die jetzt aussteigen, rausgerechnet?

Das wird schon so sein, dass diejenigen, die das Risiko übernommen haben und die Kosten tragen, entsprechend beteiligt werden. Aber die BBL ist am Ende ein Gesamtkonstrukt. Vor uns steht ja vieles von dem keiner sagen kann, wie es sich entwickeln wird. Wir wissen nicht, ob eine neue Saison wann und wie begonnen werden kann. Auch deshalb ist es so wichtig, dass die Gemeinschaft intakt ist, dass trotz unterschiedlicher Standpunkte das beschlossene Modell von allen mitgetragen wird.

Wird Berlin sich um die Austragung des Abschluss-Turniers bewerben?

Unterschiedliche Bundesländer haben unterschiedliche Regelungen. Wenn wir wissen, welche konkreten Anforderungen für die Austragung bestehen, werden wir auch relativ schnell entscheiden können, ob es Sinn macht, sich zu bewerben oder nicht. Wenn Bedingungen enthalten sein sollten, die mit Berliner Regelungen kollidieren, werden wir natürlich von einer Bewerbung absehen. Sollten wir die Anforderungen erfüllen können, werden wir uns auch bewerben.