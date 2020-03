Niels Giffey zu Corona-Krise: „Gesundheit steht über allem“

Berlin. Die Nachricht erreichte die Basketball-Mannschaft von Alba Berlin am Donnerstagvormittag, als sie gerade ihr Abschlusstraining vor dem Euroleague-Spiel bei ZSKA Moskau beendet hatte: Sie hatte sich umsonst vorbereitet. In der europäischen Königsklasse sind vorerst alle Partien wegen des Coronavirus abgesagt. „Bis auf Weiteres“, wie es auf der Homepage der Euroleague heißt. „Gerüchte darüber kursierten ja vorher schon“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda der Berliner Morgenpost, „vielleicht wäre es besser gewesen, diese Entscheidung am Anfang der Woche zu treffen, dann hätten wir nicht erst herreisen müssen. Aber jeder hier versteht sie und weiß, dass sie richtig ist.“

Alba Berlins Kapitän Niels Giffey findet Entscheidung richtig

Genauso äußerte sich Niels Giffey gegenüber dieser Zeitung. „Es ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass wir den Trip nach Moskau umsonst gemacht haben“, sagte der Alba-Kapitän, „aber die Entscheidung finde ich so weit erst mal vernünftig.“ Es sei gut, dass Klubs und Spieler etwas Zeit gewännen, sich unter den neuen Umständen auch neu aufzustellen. „Dass sich Teams und Familien organisieren können, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und was die nächsten Entscheidungen der Vereine, Ligen und Spielergewerkschaften sein sollten.“

Völlig klar sei für ihn wie für seine Mannschaftskollegen: „Die Gesundheit steht über allem. Wir müssen schauen, wie man Spiele veranstalten kann, wie man aber auch die Sicherheit der Spieler und der Fans hinbekommt.“ Das habe höchste Priorität, „alles andere wird sich dem unterordnen müssen“.

Mehr über Alba Berlin lesen Sie hier.