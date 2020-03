Giffey klettert in Alba Berlins Rekordliste auf Platz fünf

Berlin. Vor knapp einem Jahr gab Niels Giffey der Berliner Morgenpost ein Interview. Damals hatte sich der Kapitän des Basketball-Europaligisten Alba Berlin noch nicht entschieden, ob er seinen Vertrag in der Hauptstadt verlängern würde. Der 28-Jährige hat es getan und wurde inzwischen mit den Berlinern deutscher Pokalsieger. Am Mittwochabend (20 Uhr, Mercedes-Benz Arena) in der Partie gegen den FC Barcelona wird er sein 325. Spiel im Alba-Trikot bestreiten – ein neuer Meilenstein.

Wendell Alexis spielte 341-Mal für Alba Berlin.

Foto: Marco Kohlmeyer / picture-alliance / dpa

Wendell Alexis kann Giffey bald überholen

Denn mit dieser Zahl überholt Giffey in seiner insgesamt sechsten Saison Jörg Lütcke (acht Spielzeiten/324 Einsätze) auf Rang fünf der „ewigen“ Klub-Rangliste. Vor ihm stehen noch der heutige Bundestrainer Henrik Rödl (512), Teoman Öztürk (489), Marko Pesic (382) und Wendell Alexis (341). Den Amerikaner kann Giffey in dieser Saison noch überholen, wenn er gesund bleibt. Und Pesic in der nächsten – denn der Vertrag des Alba-Kapitäns läuft noch bis zum Ende der Saison 2020/21.

Auf die Zahl seiner vielen Spiele für den Klub angesprochen, in dem er groß wurde, sagte Giffey übrigens vor einem Jahr in dem Morgenpost-Interview: „Das ist eine Sache, die bleibt. So sehr man an das Projekt glaubt, so viel Energie, wie man reingesteckt hat, kommt über die Jahre zurück.“

