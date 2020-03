Trainer-Legende Pesic: „Die Kontinuität tut Alba gut“

Berlin. Dass Creme de la Creme des europäischen Basketballs derzeit fast im Wochentakt in die Hauptstadt kommt, ist für Berlins Sportgemeinde in dieser Saison lieb gewordene Gewohnheit. Nach Euroleague-Tabellenführer Anadolu Efes Istanbul erwartet Alba Berlin an diesem Mittwoch in der Mercedes-Benz Arena den FC Barcelona (20 Uhr, Magentasport) und damit einen ganz besonderen Gast. Der „Alte“ kommt, wie die Heerschar der Spieler, die er zu Stars machte, sagen darf: Svetislav Pesic, mittlerweile 70 Jahre alt, schlicht und einfach der Meistermacher. Der Mann, mit dem Deutschland 1993 Europameister wurde und Alba zwei Jahre später den Korac-Cup gewann. Der Mann, der 17 Jahre nach der ersten Meisterschaft mit den Berlinern auch den FC Bayern zum Champion machte – der Geburtshelfer des deutschen Basketballs, wenn man so will.

Berliner Morgenpost: Ist die Rückkehr nach Berlin für Sie mehr als eine Dienstreise, Herr Pesic?

Svetislav Pesic: Natürlich. Ich habe lange in Berlin gelebt und versuche auch jeden Sommer, zumindest ein paar Tage in der Stadt zu verbringen. Aber auch dafür habe ich nicht viel Zeit. Ich freue mich, dass Alba jetzt in der Euroleague spielt. Es ist gut, dass mit Berlin und München zwei deutsche Klubs dabei sind. Beide und auch der deutsche Basketball haben das verdient.

Woran sie nicht ganz unbeteiligt waren. Vor 25 Jahren haben Sie Alba auf das Korac-Cup-Finale gegen Stefanel Mailand vorbereitet und möglicherweise in genau diesem Moment Henrik Rödl und Teoman Alibegovic vor den Stärken von Gregor Fucka und Dejan Bodiroga gewarnt.

25 Jahre?

Ja, Sie haben mit Alba am 8. März 1995 in Mailand 87:87 gespielt und hielten nach dem 85:79 eine Woche später in der Deutschlandhalle den Pokal in Händen.

Oje, das stimmt… 25 Jahre, wie die Zeit vergeht. Das war ein großer Moment, für uns als Verein und auch für den deutschen Basketball. Nicht nur, weil wir, sondern auch wo wir gewonnen haben. Wir haben uns nach dem Unentschieden in Mailand entschieden, von der Sömmering-Halle in die Deutschlandhalle umzuziehen und damit riskiert, etwas von unserem Heimvorteil herzugeben. Die Halle war in drei Tagen ausverkauft. Dieser Erfolg bleibt auch in meinem Leben für immer ein großer Moment. Wegen der Euphorie, die sich entwickelt hat und weil wir auch vor Mailand wirklich sehr gute Teams geschlagen haben.

In dieser Saison spielt Alba nach vier Jahren Pause erstmals wieder in der Euroleague. Sind auch Sie davon überrascht, wie die Mannschaft auftritt und dass sie nach 26 Spieltagen vor den Bayern steht?

Angesichts der vielen Spiele überrascht mich kaum noch etwas. Die Euroleague ist sehr schwer zu spielen, alle Teams müssen permanent Ausfälle kompensieren, und die Hauptrunde ist auch längst noch nicht zu Ende. Viel kann ich von außen nicht sagen, außer, dass Alba bislang sicherlich auf eine gute Saison zurückblicken kann. Die Mannschaft tritt auch gerade auswärts mit großem Selbstbewusstsein auf und profitiert offensichtlich von der Kontinuität der letzten drei Jahre, in denen der Kern zusammenblieb, weshalb die Handschrift von Trainer Aito immer besser zu erkennen ist.

Aito Reneses ist 73 Jahre alt, Sie 70. Nur gegen Alba treffen Sie auf einen Kollegen, der älter ist als Sie.

(lacht) Ja, ja, ich weiß, aber ich sage immer: Die jungen Coaches können uns den modernen Basketball sehr gut erklären und wir Alten spielen ihn. Natürlich habe ich einen sehr großen Respekt vor Aito, und ich denke, wir beide haben gemeinsam, dass bei allem Respekt vor unserem jeweiligen Gegenüber der Fokus allein auf unseren Teams liegt, darauf, was wir besser machen können.

Sie sind in der Königsklasse punktgleich mit Real Madrid die ersten Verfolger von Tabellenführer Efes Istanbul, in der spanischen Liga mit einem Sieg Vorsprung vor Real Erster. Den spanischen Pokal „Copa del Rey“ hat Madrid bereits gewonnen. Was ist mit Blick auf den großen Rivalen wichtiger, die Euroleague oder die nationale Meisterschaft?

Da kann ich natürlich nur für den FC Barcelona sprechen, aber ich glaube, bei beiden Klubs wird auch ohne Weiteres in Erwägung gezogen, mehrere Titel zu gewinnen.

