Alba Berlin feiert ein Basketball-Fest gegen Bamberg

Berlin. Hinter der Bande der Mercedes-Benz Arena, wo neben Geschäftsführer Marco Baldi und Sportdirektor Himar Ojeda die Verletzten von Alba Berlin Platz nehmen, wird es allmählich eng. Am Sonntagnachmittag saßen dort Peyton Siva, Stefan Peno, Makai Mason, Tim Schneider, Kresimir Nikic und Landry Nnoko.

Sechs Spieler, die fast jedes Team der Basketball-Bundesliga gern in seinen Reihen sähe. Und das vor der Spitzenpartie gegen den alten Rivalen Brose Bamberg. Doch die 10.340 Zuschauer mussten sich, sofern sie Alba-Fans waren, trotzdem niemals Sorgen machen. Die Berliner gewannen selbst erheblich dezimiert gegen die Franken klar mit 107:70 (60:45), es war ihr 14. Bundesligasieg im 18. Spiel und sicher einer ihrer beeindruckendsten.

Alba-Manager Baldi: „Ein Genuss, eine Freude“

„Es ist ein Genuss, eine wahre Freude“, freute sich Baldi, überlegte kurz und fügte hinzu: „Nicht zu fassen.“ Von Anfang an spielte nur eine Mannschaft attraktiven und erfolgreichen Basketball. Die Gastgeber hatten allerdings auch einen Sahnetag erwischt. Die Distanzwürfe segelten serienweise in den Bamberger Korb, 17 insgesamt, besonders wenn Marcus Eriksson (22 Punkte/sechs von sieben Dreiern) oder Tyler Cavanaugh (20/drei von vier) Maß nahmen. Gerade der Amerikaner Cavanaugh nutzte die Chance, die sich durch die Knöchelverletzung von Nnoko und die immer noch etwas lädierte Schulter von Johannes Thiemann auf der Centerposition bot. Seine 20 Punkte sind für ihn Bestwert, seit er im vergangenen Sommer das Alba-Trikot überstreifte.

„Das hat viel Spaß gemacht“, freute sich der 26-Jährige, „weil wir so viele Verletzte haben, mussten eben alle anderen einen Schritt vorwärts machen.“ Ein anderer, der die Gelegenheit nutzte, sein großes Potenzial zu zeigen, war Kenneth Ogbe, auch er mit persönlichem Saisonrekord von elf Zählern. „Das ist schon unsere Mentalität, wenn welche draußen sind, müssen die anderen umso mehr geben“, sagte er, „deshalb haben wir mit viel Energie gespielt, das hat sehr gut geklappt.“

Wie ein Spiel von Jungs gegen Männer

Nur in den ersten Minuten durften die Gäste ein wenig Hoffnung haben. Doch als Cavanaugh die ersten acht Alba-Punkte gemacht hatte, stand es 8:6; danach lagen die Bamberger nie mehr vorn. Für die Berliner lief alles wie am Schnürchen, jeder Schuss ein Treffer galt selten so wie am Sonntagnachmittag. Und das gegen einen Kontrahenten, der bis dato über die zweitbeste Verteidigung der Bundesliga verfügte. Sie war mit dem variablen Alba-Spiel völlig überfordert.

„Ich habe heute ein Spiel von Jungen gegen Männer gesehen“, urteilte ihr Trainer Roel Moors sehr hart, „beide Teams waren auf einem total unterschiedlichen Level, auch was die Aggressivität angeht.“ Das Schlimmste an diesem Urteil war allerdings, dass es uneingeschränkt zutraf. Alba spielte sich in einen wahren Rausch, gewann bis auf das zweite jedes der Viertel mit zweistelligem Vorsprung. Nur in zweiten Teil der ersten Halbzeit ging Brose etwas galliger zu Werke. Doch wirklich beeindruckt zeigte sich der deutsche Pokalsieger davon nicht.

Dunkings von Ogbe und Giffey begeistern die Fans

Dementsprechend freute sich Alba-Trainer Aito Garcia Reneses: „Ich bin glücklich, wir haben mit hoher Intensität gespielt. Es gab viele Höhepunkte zu sehen“, sagte der Spanier. In der Tat. Zwei seien hervorgehoben, sie ereigneten sich kurz nacheinander nach rund 30 Minuten. Einmal klaute Ogbe seinem Gegner den Ball, passte auf Jonas Mattisseck, der wiederum bediente Ogbe per Alley-oop: Die Zuschauer sprangen von ihren Sitzen auf. Sie hätten sich gar nicht erst wieder hinsetzen müssen. Gleich darauf brachte Cavanaugh mit einem von ihm noch nicht gesehenen Rückhand-Pass Niels Giffey unter dem Korb in freie Position. Der Kapitän dankte es mit einem krachenden Dunking.

Reneses konnte es sich gegen Bamberg – immerhin neunmaliger deutscher Meister – leisten, seinen Besten sogar längere Verschnaufpausen zu geben, um sie für das Euroleague-Heimspiel am Mittwoch (20 Uhr) gegen den FC Barcelona zu schonen. Doch was heißt schon die Besten: Jeder, der aufs Feld kam, leistete seinen Beitrag. Und die Berliner bekamen nie genug davon, ihre Führung auszubauen. Die Doppellizenzler Malte Delow und Lorenz Brennecke war die letzten Minuten fast durchgängig in der Partie und punkteten fleißig mit bei einer letzten, für die Franken demoralisierenden 13:0-Punkte-Serie zum 105:68. Die beiden Zähler zum Endergebnis waren Brennecke vergönnt. Die Bamberger schlichen wie geprügelte Hunde vom Parkett.

Sechs Spieler von Alba Berlin punkten zweistellig

Muss man erwähnen, dass beide Klubs ungefähr über einen gleich hohen Etat irgendwo zwischen zwölf und 15 Millionen Euro verfügen? Danach sah es am Sonntag nicht aus. Luke Sikma schwärmte von seinem Team und fasste das Geschehen so zusammen: „Wir haben viel Selbstvertrauen in unserer kompletten Mannschaft. Tyler war großartig heute. Jonas hat das Team sehr smart geführt.“ Mattisseck kam auf elf Punkte, Martin Hermannsson auf 14, Sikma auf 13, sechs Alba-Spieler punkteten also zweistellig. Ein Basketball-Fest. Trotzdem wäre es schon, wenn bald wieder mehr Platz wäre auf der Bank der Verletzten.