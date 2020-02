Tibor Pleiß ist Deutschlands Mister Euroleague

Berlin. Es ist noch keine zwei Wochen her, da hat Tibor Pleiß WhatsApp-Nachrichten mit Glückwünschen nach Berlin verschickt. An Johannes Thiemann und Niels Giffey, die frischgebackenen Basketball-Pokalsieger von Alba Berlin. Man kennt sich aus den deutschen Auswahlteams. Pleiß hatte in Istanbul vor dem Bildschirm mitgefiebert. Er hatte beobachtet, wie die Berliner sich lange quälten, ehe in der zweiten Halbzeit der Knoten platzte und sie 89:67 gewannen. „Sie haben es sich redlich verdient“, kommentiert der 2,21 Meter große Center das Resultat, „bei Alba gibt es eine sehr starke Teamchemie. Das ist ähnlich wie bei uns.“

Tibor Pleiß mit Anadolu gegen Alba Berlin Favorit

Ähnlich wie bei uns, das ist nett gesagt. Pleiß steht bei Anadolu Efes Istanbul unter Vertrag. An diesem Donnerstag (20 Uhr, Mercedes-Benz Arena) ist der türkische Meister in der Euroleague zu Gast bei Alba Berlin. Die Rollen sind klar verteilt, obwohl die Berliner das Hinspiel im Oktober erst nach Verlängerung 105:106 verloren. Anadolu ist unangefochtener Tabellenführer in der Königsklasse, als erster Klub schon jetzt für das Play-off-Viertelfinale qualifiziert, hat von den vergangenen 19 Partien 18 gewonnen. Egal wo, egal, gegen wen. Egal, wer sich von den anderen Granden des europäischen Basketballs in den Weg stellte: Er wurde besiegt – ZSKA Moskau, Real Madrid, FC Barcelona, der große Lokalrivale Fenerbahce Istanbul.

Und mittendrin: Tibor Pleiß. Meist stellt Trainer Ergin Ataman den 30-Jährigen in seine Startformation. Der Deutsche dankt es dem Coach mit neun Punkten und vier Rebounds im Durchschnitt. Damit zählt er nicht zu den Stars der Mannschaft, das sind der Amerikaner Shane Larkin und der Serbe Vasilije Micic. Doch Pleiß zählt, nicht nur wegen seiner körperlichen Größe, zu den Säulen des Erfolgs. Er macht selten wilde Sachen, erfüllt dafür seine Aufgaben meist zuverlässig. Jeder Trainer ist froh, solche Spieler zu haben. Das Gesamtpaket muss stimmen.

Zusammenhalt bei Anadolu wie bei Alba Berlin

Darum wurde in Istanbul nach der vergangenen Saison auch gar nicht viel verändert. Schließlich hatte das Team den nationalen Titel gewonnen und stand im Finale der Euroleague, das allerdings ZSKA Moskau 91:83 gewann. „Die Reise geht weiter“, kündigt Pleiß an, „natürlich ist unser Ziel, den Cup diesmal am Ende selbst hochzuhalten.“ Als Hauptgrund dafür, warum es bei Anadolu derzeit so gut läuft, nennt er den Zusammenhalt. „Wir machen auch neben dem Basketball viel gemeinsam. Gehen zusammen essen, feiern Geburtstage, organisieren sogar Überraschungs-Partys. Bei uns haben es deshalb auch Neue leicht.“ Es waren nur zwei: Von ZSKA kam Alec Peters, vom FC Barcelona Chris Singleton.

„Ich bin definitiv da, wo ich sein will“, sagt Pleiß. In Istanbul fühlt er sich wohl, „hier gibt es überall nette, gastfreundliche Menschen. Wenn man nach dem Weg fragt, bekommt man gleich Tee angeboten. Und es ist auch abends nie langweilig. Diese Stadt ist ein bisschen wie New York – sie schläft nie.“ Dazu kommt der sportliche Erfolg. In seiner Heimat läuft Pleiß ein wenig unter dem Radar, seit er Deutschland 2012 verlassen hat. Brose Bamberg, Baskonia Vitoria, FC Barcelona, Galatasaray Istanbul, Valencia Basket hießen vor Efes die Stationen, allesamt Euroleague-Teams zu jener Zeit. Was zur Folge hat, dass Pleiß mit 212 Einsätzen in fast neun Jahren so viele Spiele in Europas Top-Liga absolviert hat wie kein anderer Deutscher.

Tibor Pleiß (r.) bestritt 100 Länderspiele.

Foto: Georgi Licovski / dpa

Stolz auf 212 Einsätze in der Euroleague

„Das macht mich stolz“, sagt der 30-Jährige, „weil es eine Wertschätzung ist für das, was ich mir erarbeitet habe. Ich habe immer versucht, mich zu verbessern. Das zahlt sich jetzt aus.“ Auch in barer Münze, finanziell sollte der junge Mann längst ausgesorgt haben. „Gerade kann ich mir sehr gut vorstellen hierzubleiben“, gibt er zu, doch auch ein Engagement in Deutschland mag er nicht ausschließen. „Alba und Bayern haben sehr gute Teams, und sie spielen ja auch in der Euroleague.“ Das muss schon sein. Tibor Pleiß ist es einfach nicht mehr anders gewohnt.

Sein Versuch, 2015 bei Utah Jazz in der NBA Fuß zu fassen, ging schief. Das Abenteuer USA dauerte kein Jahr, dann unterschrieb Pleiß bei Galatasaray. Aus jener Zeit stammt auch das Zerwürfnis mit der Nationalmannschaft; der damalige Bundestrainer Chris Fleming wähnte Pleiß in den USA, während der in der Türkei Verhandlungen führte. Schnee von gestern, inzwischen hat er sich mit Bundestrainer Henrik Rödl darüber unterhalten und würde gern ins Nationalteam zurückkehren. Exakt 100 Länderspiele hat er ja bestritten. „Ich kann es mir gut vorstellen“, sagt er, „die Situation muss sich anbieten, ich muss gesund sein, und der Trainer muss mich wollen.“

Koch und Femerling gewannen die Euroleague

So wie bei Anadolu. Pleiß ist allerdings erfahren genug zu wissen, dass noch nicht viel erreicht ist. „Platz eins hat nichts weiter zu bedeuten“, sagt er, „alle müssen im entscheidenden Moment gesund sein. Damit wir unser Potenzial ausspielen können.“ Und er als dritter Deutscher nach Michael Koch (Panathinaikos Athen 2000) und Patrick Femerling (FC Barcelona 2003) Europas höchsten Basketball-Thron besteigen darf. Vermutlich würde es dann auch ein paar Glückwünsche per WhatsApp geben. Diesmal aus Berlin Richtung Istanbul.

