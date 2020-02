Pokalsieger Alba Berlin erkämpft Sieg in St. Petersburg

Trainer Aito Reneses konnte sich über Martin Hermannsson (l.) freuen: Der Isländer hatte großen Anteil am Erfolg Albas in St. Petersburg.

Berlin. Die Leistung beim Pokalsieg am vergangenen Sonntag hat viel Kraft gekostet, doch Alba Berlin zeigt in dieser Saison eine sehr große Siegermentalität. In der Basketball-Euroleague gewann die Mannschaft von Trainer Aito Reneses bei Zenit St. Petersburg mit 83:81 (38:42). Ihr nächstes Spiel haben die Berliner am kommenden Donnerstag erneut in der europäischen Königsklasse in der Mercedes-Benz Arena gegen Efes Pilsen Istanbul, den Tabellenführer. „Wir haben zeitweise gut, zweitweise nicht gut gespielt“, sagte der spanische Trainer, „am Ende haben wir sehr gute Entscheidungen getroffen.“

Dass Stefan Peno, Makai Mason und Tim Schneider derzeit nicht einsatzfähig sind, war bekannt – sie waren schon beim 89:67 gegen Oldenburg am Sonntag nur Zuschauer gewesen. Johannes Thiemann (Schulter) und Peyton Siva (Oberschenkel) dagegen hatten sich über ihre Schmerzen hinweggesetzt und trotzdem gespielt. In St. Petersburg allerdings fehlten sie ihrem Team, hatten die Reise gar nicht erst angetreten. Dafür rückte Tyler Cavanaugh wieder in die Anfangsformation. Aber Alba wirkte noch etwas unausgeschlafen, was sich auch an der ersten Fünf zeigte, die begann: ohne Spielmacher. Der wurde nach der ersten Unterbrechung in Person von Martin Hermannsson eingewechselt.

Alba Berlin beginnt unkonzentriert

Viel lief anfangs nicht zusammen bei den Gästen. Die Russen erarbeiteten sich schnell eine klare Führung, gingen mit 25:15 in die erste Viertelpause. Alba hatte da schon sieben Ballverluste zu verzeichnen, ein katastrophaler Wert und Zeichen von mangelnder Konzentration. Die Schützen trafen außerdem nicht, Zenit hatte leichtes Spiel. Das änderte sich aber in den zweiten zehn Minuten, als Hermannsson das Heft in die Hand nahm. Er führte Alba mit 14 Punkten in der ersten Halbzeit zu einem noch erträglichen Rückstand. Und die Berliner erlaubten sich auch nur einen weiteren Ballverlust.

Applaus für eine starke Teamleistung: Alba Berlin gewann auch in St. Petersburg.

Foto: Andreas Gora / dpa

Kurioserweise starteten sie in die zweiten zwanzig Minuten erneut fahrig und unkonzentriert, während die Gastgeber den Druck in der Verteidigung erhöhten. Und wieder schnell einen Abstand zwischen sich und die Berliner legten. In der 27. Minute hieß es nach einem Distanzwurf von Andrej Zubkow 58:45. Sollten den in jeder Hinsicht geschwächten Berlinern jetzt die Kräfte ausgehen?

Martin Hermannsson ragt bei Alba Berlin heraus

Weit gefehlt. Wieder übernahm Hermannsson, und als sich St. Petersburg ganz auf den Isländer konzentrierte, brachten Marcus Eriksson und Luke Sikma mit Dreiern ihre Mannschaft auf 60:56 heran (29. Minute). Jetzt zeigte sich, warum die personell stark besetzten Russen in dieser Saison ihrem 26-Millionen-Euro-Etat sportlich nicht gerecht werden: Sie verlieren allzu schnell die Ruhe, wenn es nicht nach ihren Vorstellungen läuft.

Der deutsche Pokalsieger nutzte das. Es blieb eng. In der 35. Minute war Alba nach einer Drei-Punkte-Aktion durch Rokas Giedraitis beim 67:68 dran. Wenige Momente später wiederholte Cavanaugh diese Ausbeute: Erstmals führten die Gäste, mit 70:68. Und weil sie in dieser Saison in der Königsklasse viel dazugelernt und viel Selbstvertrauen gewonnen haben, gaben sie ihren Vorsprung auch nicht mehr her, feierten ihren neunten Sieg in der Königsklasse. Aus einem enorm kampfstarken Team ragte Hermannsson mit 24 Punkten und sieben Assists heraus. Ebenfalls zweistellig punkteten Giedraitis (14) und Luke Sikma (zehn Punkte/neun Rebounds). „Ich bin stolz auf dieses Team“, sagte Hermannsson, „wir haben so viele Verletzte.“ Sikma ergänzte: „Es war ein hässliches Spiel von uns, aber wir haben es geschafft, die Partie noch zu drehen.“

