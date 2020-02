Alba Berlins Rückkehr in den Alltag beginnt

Berlin. Der nationale Pokalwettbewerb ist nicht überall ein Selbstläufer für die Basketball-Europaligisten. Armani Mailand etwa scheiterte in Italien im Halbfinale am späteren Cupsieger Reyer Venezia. Titelverteidiger Panathinaikos Athen wurde in Griechenland bereits im Viertelfinale von Promitheas Patras entthront, das wiederum im Endspiel AEK Athen unterlag. Das aktuelle Topteam in Europas Königsklasse, Efes Istanbul, hatte ebenfalls in der Runde der letzten Acht um den türkischen Pokal gegen Ortsrivale Darüssafaka das Nachsehen; Fenerbahce Istanbul holte sich am Ende die Trophäe.

Glückseligkeit in Alba Berlins Kabine

Auch vor diesem Hintergrund schätzt sich Alba Berlins Geschäftsführer Marco Baldi glücklich, dass sein Klub in der heimischen Mercedes-Benz Arena den zehnten Cuptriumph der Geschichte feiern durfte, mit 89:67 gegen die Baskets Oldenburg. „Da war eine Beseeltheit in der Kabine, eine Glückseligkeit“, schwärmt der Manager. Man merkte, wie viel dieser erste gemeinsame Titel allen bedeutete. Doch am nächsten Tag spürten einige Spieler auch, wie viel Substanz sie in dieser Ausnahmesituation gelassen hatten. Peyton Siva konnte kaum laufen. Die Schulter von Johannes Thiemann fühlte sich nicht gut an. Auch andere hatten Wehwehchen. „Das hat schon Spuren hinterlassen“, sagt Baldi. Und er meint nicht die Nachwehen der zünftigen Party nach dem großen Sieg.

Berlins Landry Nnoko (l.) im Hinspiel gegen St. Petersburgs Gustavo Ayon.

Foto: Andreas Gora / dpa

Doch das alles muss schnell verdrängt werden, sofern es die medizinische Abteilung erlaubt. Am Donnerstag (18 Uhr, Magentasport) wartet beim Euroleague-Spiel in St. Petersburg schon der Alltag. Das Hinspiel gewann Alba 85:65. „Wir hatten Glück, dass wir die gleich zu Anfang der Saison hatten“, sagt Baldi, „inzwischen haben sie eine gute Identität herausgebildet.“ Die Russen haben seit Jahresbeginn Khimki Moskau, Olympiakos Piräus und Baskonia Vitoria geschlagen. Bezwingen sie auch Alba, ziehen sie mit den Berlinern (8:16) nach Siegen gleich.

Alba will in der Königsklasse weiter gut aussehen

Aber die haben anderes im Sinn. „Wir werden alles versuchen, um zu gewinnen“, kündigt Baldi an. Mittwoch früh schon reiste das Team nach St. Petersburg. Trainer Aito Reneses hat gleich nach dem Pokalsieg Konzentration auf die nächste Aufgabe gefordert. Alba will in der Königsklasse weiter gut aussehen und dauerhaft seinen Platz dort bekommen. „Auch wenn das Spiel für uns schon schwer wird“, sagt Baldi. Nicht allein wegen der gewachsenen Wehrhaftigkeit des Kontrahenten. Auch weil das physische und das psychische Vermächtnis des Pokalsieges noch nachwirken. „Aber das Wichtigste ist nach meiner Meinung der Kopf“, schließt Baldi, „und da wird uns auf Dauer dieses Erfolgserlebnis sehr helfen.“

Mehr über Alba finden Sie hier.