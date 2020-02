Alba belohnt sich endlich für seinen schönen Basketball

Berlin. Der deutsche Basketballpokal fristet sein Dasein das ganze Jahr über in einem riesigen Alukoffer mit vier Rollen, dem man ansieht, dass sich irgendein wertvolles Gut in seinem Inneren verbirgt. Am Sonntag kam an das 49 Zentimeter hohe und 5,2 Kilogramm schwere Ding aus versilbertem Messing endlich mal wieder richtig Luft ran. Zuerst, als Alba Berlins Kapitän Niels Giffey inmitten seines Teams den Pokal im blau-weißen Konfettiregen in der Mercedes-Benz Arena gen Hallendach reckte, dann beim Jubelbad der Mannschaft im Meer der Fans und auch noch die ganze Nacht hindurch in der Rooftop-Bar des Amano Grand Central Hotels gegenüber dem Hauptbahnhof.

Albas Riesenerleichterung nach fünf verlorenen Endspielen

Dort drückte Albas Kommunikationschef Justus Strauven, nach Albas Pokalsiegen zuvor im Umgang mit Koffer und Pokal längst mit großer Routine, die so innig wie lange herbeigesehnte Trophäe gleich dem Erstbesten in die Hand. Bis zum Morgengrauen dürfte es unter den vielleicht 250 Gästen wohl auch keinen mehr gegeben haben, der kein Selfie mit sich und dem Pokal geschossen hatte. Mal hüpfend, mal mit gen Himmel gerissenen Armen, mal mit einem Moscow Mule (Wodka mit Ingwer-Bier), mal mit einem schlichten Gin Tonic in der Hand, aber immer begleitet von den hämmernden Bässen des DJs. Mitsingen war auch erlaubt – Partytime eben.

Die Erleichterung, sich nach fünf verlorenen Endspielen in den beiden Spielzeiten zuvor endlich mit einem Titel belohnt zu haben, war mit Händen zu greifen. Auch bei Marco Baldi. „Ich freute mich besonders für die Mannschaft. Gerade die jungen Spieler konnten vielleicht gar nicht richtig einordnen, was es heißt, fünf Endspiele erreicht zu haben. Da hieß es immer: Wie Finale? Du hast doch verloren.“ Jetzt mit der Medaille um den Hals, so Albas Geschäftsführer schmunzelnd, „bekommen sie beim Bäcker morgens eine Schrippe extra obendrauf“. Sein Team habe vor knapp 15.000 Leuten dem Druck der Favoritenrolle standgehalten und sich für die harte Arbeit belohnt, die dahintersteckt, „schönen Basketball zu spielen“.

In Berlin schmeckt der Titel Alba besonders süß

Giffey wusste natürlich, dass es zu den Pflichten eines Kapitäns gehört, den Pokal, von den Barkeepern unterstützt, randvoll mit Champagner zu füllen. Aus dem trank mit besonders großem Genuss Albas Assistenztrainer Israel Gonzales, der am Sonntag nicht nur Albas zehnten Pokalsieg der Vereinsgeschichte, sondern auch seinen 45. Geburtstag gefeiert hatte. „Dass wir als Team hier in Berlin unseren ersten Titel geholt haben, ist einfach überragend. Das genießen wir jetzt in vollen Zügen“, strahlte Giffey.

Der „Senor“ hat seinen ersten Titel mit Alba: Trainer Aito Reneses freute sich für seine Spieler viel mehr als für sich selbst.

Foto: Andreas Gora / dpa

Die vierte Flasche mit dem Rest Champagner, der nicht mehr in den Pokal hineinging, reichte er an Luke Sikma weiter. Der erklärte sich ausnahmsweise bereit, behilflich zu sein. „Die Stimmung in der Arena war echt riesig“, schwärmte der kampfstarke Sikma, der sich mit fünf Punkten begnügt und andere hatte werfen lassen, aber mit elf Rebounds einer der Matchwinner gewesen war. „Wir haben sicherlich von der Erfahrung aus den fünf Endspielen zuvor profitiert. Nach der Pause konnten wir noch mal Energie draufpacken und haben am Ende klar gewonnen. Das feiern wir jetzt.“

Der wichtigste Wettbewerb liegt noch vor Alba

Dass Albas überragende zweite Halbzeit in einer Machtdemonstration mit 22 Punkten Differenz (89:67) geendet hatte, räumte Oldenburgs Coach Mladen Drijencic nach Spiel und Siegerehrung als fairer Verlierer ein. „Ich gratuliere Coach Aito und Alba zu einem verdienten Sieg in einer großartigen Atmosphäre, zu der auch unsere Fans beigetragen haben. Deren Hoffnungen zu erfüllen, ist uns nicht gelungen. Wir haben nach der Pause die Kontrolle verloren“, sagte der Cheftrainer der Baskets sichtlich enttäuscht. Aito Reneses bedankte sich und gestand, dass es für sein Team „schon nicht einfach“ gewesen sei, „die fünf Endspiele in den vergangenen beiden Jahren verloren zu haben. Sehr glücklich“, sei er, „für die Spieler, den Klub und die Fans“, dass diese Serie jetzt durchbrochen ist.

„Wir haben den zweitwichtigsten Wettbewerb des deutschen Basketballs gewonnen, der wichtigste liegt mit der Meisterschaft jetzt noch vor uns“, blickte Albas Trainerlegende noch im Moment des Triumphes voraus. „Unser Ziel ist, im Play-off wieder das Finale zu erreichen. Ich hoffe, dass wir dann mit weniger Verletzungsproblemen zu kämpfen haben als auf dem Weg zum Pokalsieg.“ Ob sich sein Wunsch erfüllen wird, weiß Reneses nicht, etwas anderes aber ganz sicher: Er trainiert – von Youngster Malte Delow (19) bis zu Häuptling Sikma (30) – eine intakte Mannschaft. Und eine, die feiern kann.

