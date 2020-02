Alba Berlin: Ex-Talent Bennet Hundt glänzt in fremdem Trikot

Berlin. Euroleague-Stress und Bundesliga, große Bühne und täglich Brot – ein Spagat, den Alba in dieser Saison nicht immer hinbekommen hat. Am vergangenen Sonntag in Oldenburg (88:93) nicht, auch nicht beim 77:81 im November in Ludwigsburg. Die größte Überraschung war jedoch das 71:72 vor fünf Wochen in Göttingen. Mittlerweile steht dieser Ausrutscher aber in etwas anderem Licht, denn die Göttinger kommen an diesem Sonntag nicht mehr als Abstiegs-, sondern als Play-off-Kandidat zum Rückspiel in die Mercedes-Benz Arena (15 Uhr, Magentasport). Ihre Bilanz: sechs Siege aus den letzten sieben Spielen.

„Wir haben großes Selbstvertrauen aufgebaut und der Sieg gegen Alba hat sich natürlich besonders gut angefühlt“, erzählt Bennet Hundt, der erstmals im lilafarbenen Trikot der „Veilchen“ nach Berlin zurückkehrt, nachdem er im Sommer die Hauptstadt, Alba und Kooperationspartner Bernau verlassen hatte. „Zudem haben wir zumeist nur ein Spiel pro Woche und somit viel Zeit, zu trainieren und uns zu verbessern.“ Zeit, die auch er zu nutzen wusste, denn der 21-Jährige ist mit durchschnittlich 20 Minuten Einsatzzeit, 8,3 Punkten und 3,5 Assists längst eine tragende Säule seines Teams.

Ab und zu vermisst der Ex-Alba-Profi Berlin

Hundt, Linkshänder, sehr energisch und schnell, hatte sich auch bei Alba im ersten Jahr unter Aito Reneses „immer mehr Spielanteile erarbeitet“, wie es in einer Pressemitteilung des Klubs am 5. Januar 2018 hieß. Die eigentlich Nachricht dieser Meldung war für den damals 19-Jährigen jedoch extrem bitter, denn er hatte „im Training auf Gran Canaria einen Mittelfußbruch am rechten Fuß“ erlitten. Ein großer Einschnitt, wie sich herausstellen sollte.

„Ich bin dann noch mal in der Play-off-Serie gegen Ludwigsburg zum Einsatz gekommen“, erinnert sich der 1,80 Meter große Spielmacher, „in der Saison danach dann aber zumeist für Bernau.“

Mit seiner Entscheidung, aus Albas zweiter Mannschaft in die Bundesliga nach Göttingen zu wechseln, ist Hundt mehr als zufrieden. „Ab und an vermisse ich Berlin und meine alten Freunde schon“, gesteht er. In Göttingen sei er jedoch „sehr gut aufgenommen worden und rundum glücklich“.

Erstmals ins Nationalteam berufen

Wobei das Glücksgefühl am vergangenen Dienstag noch mal einen dicken Schub bekam, als ihn Bundestrainer Henrik Rödl für die beiden Länderspiele gegen Frankreich in Vechta (21. Februar) und in Newcastle gegen Großbritannien (24. Februar ) erstmals in den A-Kader der Nationalmannschaft berief. Damit gehe für ihn „ein Traum in Erfüllung“, sagt der ehemalige Jugend-, Junioren- und A2-Nationalspieler. „Das ist eine große Ehre für mich.“

An diesem Sonntag kann er diese Berufung abermals mit einer guten Leistung rechtfertigen, und genau das hat Bennet Hundt vor: „Im Hinspiel haben wir Alba mit einer intensiven Verteidigung nicht in ihren Rhythmus kommen lassen“, erinnert sich der Heimkehrer. „Das wollen wir wieder schaffen, mit unserem Selbstbewusstsein und dem Wissen, dass es geht.“