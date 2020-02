Alba Berlin erlebt einen denkwürdigen Abend

Berlin. Normalerweise gibt es nach Spielen, und nicht nur im Basketball, zwei Gemütslagen: die Enttäuschung und das Nachtrauern vergebener Chancen mit ersten analytischen Ansätzen nach Niederlagen oder ein „Geschafft“-Aufatmen nach Siegen. Nach Albas 97:103 (25:41, 35:9, 11:29, 26:24) gegen Real Madrid gesellte sich aber noch ein großes Erstaunen über das hinzu, was man da gerade er- und durchlebt hatte. Der Verdacht, dass es das eine oder andere, dessen Zeuge man geworden war, so noch nie gegeben hatte, ließ sich jedoch erst nach umfassenden Recherchen im Archiv der Euroleague erhärten. Die gaben dann preis: Es war ein Abend der Rekorde.

Rekord Nummer eins: Real Madrid erzielte in der Königsklasse erstmals in einem Viertel – dem ersten gegen Alba – 41 Punkte. Dabei ist zu bedenken, dass der 35-fache spanische Meister, der die Euroleague und deren Vorgänger bereits zehn Mal und zudem noch sechs weitere europäische Pokale gewann, der erfolgreichste Klub Europas ist.

Vier Bestmarken, eine auch für Alba

Rekorde Nummer zwei und drei: Real hatte in seiner ruhmreichen Geschichte auch noch nie ein Viertel – das zweite gegen Alba – mit 26 Punkten Differenz verloren, Alba zum anderen, in der Königsklasse ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt, noch keinem Gegner zuvor in zehn Minuten 35 Punkte eingeschenkt.

Rekord Nummer vier gehört Reals argentinischem Spielmacher Facundo Campazzo, der die Attacke seiner Mannschaft im ersten Viertel (17 Würfe, 15 Treffer) mit elf Assists befeuerte. Das war vor ihm noch keinem gelungen. Insgesamt wurden es 19 zu Körben führende Pässe. Diese Bestmarke muss er sich allerdings mit Stefan Jovic teilen, der 2015 im Trikot von Roter Stern Belgrad ebenso groß gegen die Bayern aufgespielt hatte.

„Ein irres Spiel“, bilanzierte Reals Pass-König und sprach damit wohl allen, egal, ob Spielern oder Zuschauern, aus der Seele. Auch Marco Baldi, der genau das gleiche sagte und noch anfügte: „Das war ein Spiel, bei dem man dabei gewesen sein muss“. Teilweise sei es „absolut berauschend gewesen“, wobei Albas Geschäftsführer als ehemaliger Spielmacher auch von den 19 Assists Campazzos schwärmte. Nacherzählen, so Baldi, ließe sich das alles jedenfalls nicht.

Ein bisschen Stolz ist mit dabei

„Das erste Viertel war überragend, im zweiten waren wir unkonzentriert“, erklärte Campazzo wenig überraschend. Was, wenn man die Viertel miteinander vertauschte, auch ziemlich genau dem entsprach, was Albas Luke Sikma nach der Partie sagte. Es sei halt kaum möglich, so Albas Leitwolf, alle zwei Tage „40 Minuten lang am absolut oberen Limit zu spielen“. Reals Anthony Randolph, der wie auch Jaycee Carroll mit 27 Punkten in den entscheidenden Phasen kaum zu stoppen war, formulierte es so: „Jedes Spiel in der Euroleague ist schwierig und unterscheidet sich von allen anderen.“ Es gelte, „hart zu arbeiten und als Team zusammen zu stehen“. Auch das entsprach ziemlich genau dem, was Sikma sagte.

Natürlich waren, vor allem mit etwas Abstand, auch die ganz normalen Regungen aufzuspüren. Real-Coach Pablo Laso war bei aller Kritik bezüglich des zweiten Viertels „heilfroh, gewonnen zu haben“, Alba-Kapitän Niels Giffey in gleichem Maße „enttäuscht“. Zwei Tage zuvor in Mailand als Sieger aus der Halle gegangen zu sein, sei „schon ein klar besseres Gefühl gewesen“, gestand Baldi. Ein wenig stolz war er trotzdem.

Noch mehr zu Alba Berlin finden Sie hier.