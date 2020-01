Alba gewinnt das Verfolgerduell mit Crailsheim

Es war anfangs das erwartet harte Stück Arbeit, aber für Alba endete der Abend mit einem Happy End. Berlins Basketballteam gewann vor 7131 Zuschauern in der Mercedes Benz Arena gegen die Crailsheim Merlins mit 98:82 (52:39) und sicherte damit gegen den Vierten der Bundesliga, Platz drei in der Tabelle ab.

Ein Erfolg, der der Mannschaft gut getan haben dürfte, denn kurz vor der Partie hatte sie den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Tim Schneider (22) war am späten Nachmittag wegen eines Bandscheibenvorfalls an der Lendenwirbelsäule operiert worden und wird für unbestimmte Zeit fehlen.

Die Partie der beiden offensivstärksten Teams der Liga bot wenige Überraschungen. Die Gäste, klein und wuselig, suchten den schnellen Erfolg aus der Distanz und waren damit bis zu ihrem sechsten Dreier zum 22:22 (10.) auch sehr erfolgreich. Erst in der Folge konnten die Berliner ihre Überlegenheit in Korbnähe effektiver nutzen. Nach dem 34:36 (15.) setzte sich Alba erstmals deutlich ab, wobei Marcus Eriksson, Martin Hermannsson und Jonas Mattisseck ihrerseits per Dreier für den richtigen Offensiv-Mix sorgten – 52:40 zur Halbzeit.

Nach der Pause präsentierten sich die Gäste, die in dieser Saison auch die eigenen Erwartungen bei Weitem übertreffen, weiterhin als homogen und intensiv agierendes Team – mehr aber nicht. Alba, individuell besser besetzt, blieb, so lange es nötig war, in der Defensive bissig und hatte die Zauberer aus Baden-Württemberg bereits zum Ende des dritten Viertels (75:59) entzaubert.

Beste Werfer waren Hermannsson mit 18 und Rokas Giedraitis mit 17 Punkten, Luke Sikma glänzte mit zehn Punkten, neun Rebounds und fünf Assists. „Gerade nach der deutlichen Niederlage am Freitag in Kaunas war es wichtig, dass wir uns mit einer solch soliden Partie zurückmelden“, hakte Kapitän Niels Giffey den Sieg schnell ab. Schlafen, Trainieren und Tim Schneider im Unfallkrankenhaus in Biesdorf besuchen – dann geht es am Donnerstag für Alba an gleicher Stelle (19.30 Uhr, Magentasport) in der Euroleague gegen Fenerbahce Istanbul weiter.