Crailsheim Merlins verzaubern die Basketball-Bundesliga

Berlin. In der Vergangenheit konnten sich die Berliner schon im Vorfeld bei den Crailsheimer Merlins dafür bedanken, dass sie die Reise aus dem Schwäbischen auf sich genommen haben, um bei Alba die Punkte abzuliefern. Vor dem insgesamt siebten Aufeinandertreffen beider Teams an diesem Montag in der Mercedes-Benz Arena (20.30 Uhr, Magentasport) sind Standesdünkel und Überheblichkeit jedoch gänzlich fehl am Platz. Zum einen, weil Alba erst am Freitag in Kaunas in der Euroleague gegen den litauischen Meister Zalgiris mit 80:104 schwer unter die Räder gekommen ist. Aber auch, weil die Gäste aus Baden-Württemberg in der Bundesliga das Überraschungsteam dieser Saison sind.

Crailsheim startete mit fünf Siegen

Mit fünf Siegen gestartet und nach zuletzt abermals vier Erfolgen in Serie, unter anderem gegen Bamberg und Ulm, sind die Merlins Tabellenvierte. Sie stehen mit 10:5 Siegen ähnlich gut da wie Alba (10:3). Beachtlich, denn in der Spielzeit zuvor hatte Crailsheim als Aufsteiger den Klassenerhalt erst am letzten Spieltag dank der Schützenhilfe Dritter geschafft. Sein Klub sei trotz der bislang überragenden Saison „der kleinste Wettbewerber im Haifischbecken Bundesliga“, sagt Manager und Geschäftsführer Martin Romig. Weiter entwickelt habe man sich jedoch schon immer, „bloß hat das keiner mitbekommen“, erklärt der Macher der Merlins, der im Jahr 1986 als damals 19-Jähriger die Basketball-Abteilung des TSV Crailsheim mit begründete.

Alba-Trainer Aito Reneses weiß, was seine Mannschaft am Montag erwartet.

Für die rasante Entwicklung der vergangenen Monate gebe es mehrere Gründe. Mit dem finnischen Coach Tuomas Iisalo, der seit 2016 bei den Merlins ist, habe man im Sommer „auf Kontinuität gesetzt. Zum anderen konnten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten die nächsten Schritte tun und hatten dabei wohl das Glück des Tüchtigen“. Das in der vergangenen Saison älteste Team der Liga wurde deutlich verjüngt (Durchschnittsalter: 23,7 Jahre), und „wirklich jeder, der zu uns kam, hat die Erwartungen in vollem Umfang erfüllt“.

Kleine Spieler, schnelle Schützen

Wobei sich die Coaches und der sportliche Leiter der Merlins, Ingo Enskat, erfolgreich an den Gesetzen des Marktes orientierten. Dort werden Spieler mit Händchen mit jedem Zentimeter Körpergröße um Unsummen teurer. Die Merlins sind deshalb klein, schnell und schießen, wenn man sie lässt, die Lichter aus. „Sie haben nahezu kein Innenspiel. Stattdessen werfen sie mehr von außen“, weiß Albas Coach Aito Reneses. „Jeder zweite Wurf ist bei ihnen ein Dreier“. Nahezu alle seien „sehr gute Werfer, und sie bewegen den Ball mit exzellentem Stellungsspiel sehr gut“.

Was auch die Statistik belegt. Keine Mannschaft wirft in der Bundesliga (BBL) öfter aus der Distanz als die Crailsheimer, und sie landen bei durchschnittlich 32,1 Versuchen 12,1 Treffer (37,6 Prozent). Albas Statistik ist jedoch nicht minder beeindruckend: 24 Versuche, 10,6 Treffer (44,2 Prozent). Es wird an diesem Montag in der Arena also flott auf und ab gehen. Es treffen auch die beiden Teams aufeinander, die in der BBL am häufigsten (je fünf Mal) hundert oder mehr Punkte erzielt haben. Alle bei Alba wissen aber, dass sich die Frage, wer die Lage Donuts für den 100. Punkt ausgeben muss, nur stellt, wenn alle deutlich energischer zu Werke gehen als noch am Freitag in Kaunas. Vor allem Verteidigung wird gefragt sein.

