Basketball-Pokalfinale: So löst Alba Berlin das Hallen-Problem

Berlin. Gut eine Woche hat es nach dem Einzug in das Basketball-Pokalfinale von Alba Berlin gedauert, bis die Berliner nach der Zulosung des Heimrechts auch einen Spielort hatten für die auf den 16. Februar terminierte Partie. Die Basketballer werden nun um 20.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena zu dem Duell gegen Oldenburg antreten.

Schwierigkeiten hatte es gegeben, weil am gleichen Tag die Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Spitzenspiel gegen Mannheim auflaufen. Die Partie ist bereits fast ausverkauft, und gut 1000 Gästefans sind zudem mit einem Sonderzug unterwegs. Daher konnte das Spiel nicht einfach verschoben werden. Als Kompromiss wurde das Spiel der Eisbären nun auf 13.15 Uhr vorverlegt.

Erstmals Eishockey und Basketball an einem Tag in der Arena

Damit kommt es zum ersten Mal in der Geschichte der Arena, die 2008 eröffnet worden ist, zu einer Doppelveranstaltung von Eishockey und Basketball. Nach dem Spiel der Eisbären wird der Innenraum der Halle umgebaut. Dabei wird jedoch die Stehplatztribüne, die bei den Eisbären in der Fankurve Standard ist, nicht zurückgebaut und durch die bei Alba üblichen Sitzplätze ersetzt. Zum ersten Mal spielt Alba also auch mit einem Stehplatzblock in der Arena.

„Unser großer Dank gilt allen Beteiligten, die mit viel Engagement möglich gemacht haben, dass erstmalig eine solche Doppelveranstaltung in der Mercedes-Benz Arena stattfinden kann – insbesondere der Arena, den Eisbären, den Adlern Mannheim und der DEL“, so Alba-Geschäftsführer Marco Baldi.