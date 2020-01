Basketball Alba Berlins Siva glaubt an Comeback in Bamberg

Berlin. Peyton Siva ist optimistisch, seiner Mannschaft von Alba Berlin schon in den nächsten Tagen wieder helfen zu können. „Ich werde heute mit der Mannschaft trainieren“, sagte der Spielmacher des Basketball-Europaligisten am Dienstag vor dem Vormittagstraining, „dann morgen ein volles Mannschaftstraining bestreiten. So ist der Plan.“ Dann hoffe er, bereits am Donnerstag (20 Uhr, Mercedes-Benz Arena) gegen Maccabi Tel Aviv einsatzbereit zu sein und zumindest im Kader zu stehen.

„Mein Hauptziel ist allerdings der Sonntag“, sagte der 29-Jährige der Berliner Morgenpost. Da treten die Berliner im deutschen Pokal-Halbfinale bei Brose Bamberg an; den Franken war Alba vergangene Saison im Finale unterlegen. „Wir müssen abwarten, wie die beiden nächsten Tage verlaufen“, sagte dazu Cheftrainer Aito Garcia Reneses. Siva hatte sich am 18. Dezember bei der 76:77-Niederlage gegen Bayern München in der Euroleague eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen.

In den vergangenen beiden Spielen meldeten sich bereits die Center Tyler Cavanaugh (Knöchelverletzung) und Johannes Thiemann (Gehirnerschütterung) von der Verletztenliste zurück. Sollte Siva jetzt wieder fit werden, fehlt nur noch Stefan Peno (Knie).